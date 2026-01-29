800 метров за 2500 рублей: как снегопад и пробки превращают короткие поездки в золотую жилу для таксистов

29 января 2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.
В одном из жилых комплексов Московской области водитель такси наглядно продемонстрировал, как экстремальные погодные условия способны кардинально изменить доходы перевозчиков. Сильный снегопад и заторы на дорогах стали причиной того, что даже минимальное расстояние приносит ощутимую прибыль.
По информации Quto, мужчина работал на территории ЖК «Томилино парк» и взял пассажира, которому требовалось добраться до станции метро «Котельники». Однако выехать за пределы комплекса оказалось невозможным: плотный поток автомобилей буквально парализовал движение.
Водитель отметил, что несмотря на невозможность покинуть территорию, его счетчик продолжал увеличиваться. Пассажир, уставший ждать, спустя час решил отказаться от поездки и отправился домой пешком. За это время таксисту удалось преодолеть всего 800 метров, но сумма на счету составила почти 2 500 рублей.
Ситуация с пробками и снегопадом привела к тому, что спрос на такси резко вырос, а тарифы автоматически увеличились. Водитель не остался без работы: сразу после завершения поездки он получил новый заказ, что говорит о высокой востребованности услуг в подобных условиях.
Тем временем, в Государственной Думе обсуждается возможность введения ограничений на максимальные тарифы для такси в периоды повышенного спроса. Законодатели предлагают обязать агрегаторов не превышать определенные ценовые пределы, чтобы защитить пассажиров от чрезмерных расходов в сложных дорожных ситуациях.
Этот случай наглядно показывает, как погодные катаклизмы и дорожные заторы могут неожиданно повлиять на стоимость даже самой короткой поездки. Для водителей такие дни становятся особенно прибыльными, а для пассажиров - поводом задуматься о целесообразности заказа такси в непогоду.
Похожие материалы Хендай, Киа, Фольксваген, Рено
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 17:24
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 10:59
Какие автомобили чаще всего угоняли в 2025 году в России и почему
В 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Почему это происходит и что делать владельцам — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Фольксваген, Рено
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 17:24
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 10:59
Какие автомобили чаще всего угоняли в 2025 году в России и почему
В 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Почему это происходит и что делать владельцам — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее