800 метров за 2500 рублей: как снегопад и пробки превращают короткие поездки в золотую жилу для таксистов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

29 января 2026, 19:44

В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.

В одном из жилых комплексов Московской области водитель такси наглядно продемонстрировал, как экстремальные погодные условия способны кардинально изменить доходы перевозчиков. Сильный снегопад и заторы на дорогах стали причиной того, что даже минимальное расстояние приносит ощутимую прибыль.

По информации Quto, мужчина работал на территории ЖК «Томилино парк» и взял пассажира, которому требовалось добраться до станции метро «Котельники». Однако выехать за пределы комплекса оказалось невозможным: плотный поток автомобилей буквально парализовал движение.

Водитель отметил, что несмотря на невозможность покинуть территорию, его счетчик продолжал увеличиваться. Пассажир, уставший ждать, спустя час решил отказаться от поездки и отправился домой пешком. За это время таксисту удалось преодолеть всего 800 метров, но сумма на счету составила почти 2 500 рублей.

Ситуация с пробками и снегопадом привела к тому, что спрос на такси резко вырос, а тарифы автоматически увеличились. Водитель не остался без работы: сразу после завершения поездки он получил новый заказ, что говорит о высокой востребованности услуг в подобных условиях.

Тем временем, в Государственной Думе обсуждается возможность введения ограничений на максимальные тарифы для такси в периоды повышенного спроса. Законодатели предлагают обязать агрегаторов не превышать определенные ценовые пределы, чтобы защитить пассажиров от чрезмерных расходов в сложных дорожных ситуациях.

Этот случай наглядно показывает, как погодные катаклизмы и дорожные заторы могут неожиданно повлиять на стоимость даже самой короткой поездки. Для водителей такие дни становятся особенно прибыльными, а для пассажиров - поводом задуматься о целесообразности заказа такси в непогоду.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Volkswagen, Renault
