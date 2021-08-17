17 августа 2021, 09:13
Водитель Tesla обломал «крыло сокола» об автобус
В Сети появилось видео, запечатлевшее кроссовер Tesla Model X, который едет по узкой лондонской улочке с поднятой вверх пассажирской дверью. Трудно сказать, что это было – рассеянность, неисправность или попытка привлечь внимание, но закончилось все плохо.
Дарья Климова Фото: techeblog.com
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Если даже перед началом поездки дверь и заклинило, то после столкновения с автобусом она оказалась безнадежно изломанной. Повреждения могли также затронуть крышу и электронику. К счастью, никто из людей в инциденте не пострадал. Эпичность столкновения можно оценить на видео, опубликованном ниже.
Упомянутые модели: Tesla Model X
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