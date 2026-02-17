Происшествие с ошибкой Tesla FSD вновь ставит под сомнение заявления Илона Маска о полной автономности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 17:35

В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.

Скандальные кадры, на котором Tesla с активированной системой Full Self-Driving (FSD) едва не въехала прямо в озеро, мгновенно разлетелось по соцсетям и вызвало бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов. Водителю пришлось срочно вмешаться, чтобы предотвратить серьезные последствия. Примечательно, что владелец электрокара смог запустить этот опасный скрипт уже на следующий день, что ставит под сомнение систему автономного вождения.

Этот инцидент стал очередным ударом по заявлению Илона Маска о том, что технология полностью автономного вождения уже готова к массовому внедрению. Несмотря на громкие обещания, реальность показывает: даже самые продвинутые системы автопилота далеки от идеала и могут допускать серьёзные ошибки, угрожающие безопасности водителей и окружающих.

В последние годы Tesla активно продвигает идею о скором запуске сервиса Robotaxi — полностью автономных такси без участия человека. Однако подобные случаи, когда электроника не распознает очевидные препятствия, ставит под сомнения вопрос безопасного воплощения. Пользователи и специалисты все чаще задаются вопросом: не слишком ли рано компания заявляет о победе над самыми сложными задачами автопилотирования?

Как отмечают эксперты, современные системы ФСР, несмотря на впечатляющий прогресс, все еще не способны адекватно реагировать на нестандартные дорожные ситуации. Ошибки в распознавании объектов, неверная точность поведения и неожиданные решения дорожной электроники могут привести к авариям, последствия которых сложно предсказать. В случае с Tesla попытка проехать через водоем может закончиться не только повреждением автомобиля, но и угрозой для жизни пассажиров.

Пока Tesla продолжает обещать революцию в сфере автономного транспорта, подобные инциденты начинают напоминать о том, что технологии требуют не только доработок, но и честного диалога с потребителями. Илону Маску и его команде нужно не только совершенствовать программное обеспечение, но и пересматривать подход к публичным заявлениям о надежности FSD в эксплуатации. В противном случае доверие к бренду может оказаться под угрозой.

Упомянутые марки: Tesla
