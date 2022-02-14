Водитель умудрился на скорости 90 км/ч открыть бутылку шампанского, скрутить сигаретку и поболтать по телефону: закончилось все предсказуемо
Началось с того, что на скорости порядка 90 км/ч водитель решил выпить шампанского. Он открыл бутылку, придерживая руль коленом, а затем стал отхлебывать прямо из горлышка. Затем Каугиллу захотелось покурить, он свернул самокрутку и принялся болтать с друзьями по видеосвязи. В конечном итоге, он зазевался и врезался во впередиидущий автомобиль. Испугавшись, горе-водитель покинул место ДТП, по дороге продолжая звонить по телефону и чуть не попав еще раз в аварию.
Нарушителя быстро нашли. С работы его немедленно уволили, а Королевский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы и лишил прав на 32 месяца. Если Каугилл когда-нибудь вновь захочет сесть за руль, ему придется сдать расширенный экзамен.
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