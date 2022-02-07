Водитель умудрился руками остановить покатившийся с горки автомобиль (такое лучше не повторять)
Молодой человек припарковал свой Seat Ibiza и успел отойти буквально на несколько метров, как заметил, что машина начала скатываться вслед за ним под уклон. Парень среагировал мгновенно, но нельзя назвать его решение оптимальным. Он подскочил сзади к машине и уперся обеими руками в багажник, пытаясь ее остановить. По счастью, скорость была минимальная. После нескольких секунд борьбы ему удалось зафиксировать машину на месте, буквально в метре от припаркованных автомобилей.
Парень не решался отпустить машину, боясь, что она снова начнет скатываться. Тогда ему на помощь пришел прохожий, который забрался в автомобиль и дернул ручник. На этот раз все закончилось благополучно. Но, возможно, в похожей ситуации не стоит рисковать жизнью и вставать между двумя автомобилями. Дешевле будет возместить ущерб и никогда больше не забывать об элементарных правилах парковки.
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