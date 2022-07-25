Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунду до того, автокран рухнул с моста: видео чудесного спасения
На видео можно наблюдать, как кран медленно поднимает бетонную плиту. В какой-то момент тяжелая машина начинала заваливаться. Однако водитель не растерялся и успел буквально в последний момент выпрыгнуть из кабины. Кран рухнул вниз, на проезжую часть. По счастливому стечению обстоятельств, машин внизу не было, сообщает портал vtomske.ru. Сейчас специалисты занимаются поднятием техники.
В мэрии заверили, что падение автокрана не скажется на темпах ремонта моста. Подрядчик уже вызвал на место дополнительную спецтехнику. Одновременно идет расследование всех обстоятельств происшествия. Затребованы отчеты инженеров по технике безопасности и объяснительные начальника участка и мастера.
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Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
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22.07.2022, 17:50
Жирная Фрейя прославилась тем, что топит лодки по всей Европе
Фрейя – это внушительных размеров моржиха, а не мифологическая скандинавская богиня любви, плодородия, битв и смерти. Она попала в заголовки газет, когда она покинула Полярный круг и отправилась покорять Европу.Читать далее
-
22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
21.07.2022, 13:02
На дорогах России развернулась настоящая война: число погибших в ДТП в регионах выросло в 2 раза
Госавтоинспекция опубликовала статистику по погибшим в дорожных авариях за первые шесть месяцев 2022 года. В некоторых регионах число жертв ДТП увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Читать далее
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
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