Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунду до того, автокран рухнул с моста: видео чудесного спасения

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Капитальный ремонт моста в Томске начался в конце мая. Сейчас движение по переправе частично перекрыто, идет укладка бетонных плит. Именно одна из них и стала причиной аварии. В мэрии города сообщили, что кран упал с моста из-за нарушения водителем правил техники безопасности. Он или неправильно расположил груз, или, что более вероятно, неверно установил опоры крана. «Лапы» стояли слишком близко к краю и грунт под ними просел.

На видео можно наблюдать, как кран медленно поднимает бетонную плиту. В какой-то момент тяжелая машина начинала заваливаться. Однако водитель не растерялся и успел буквально в последний момент выпрыгнуть из кабины. Кран рухнул вниз, на проезжую часть. По счастливому стечению обстоятельств, машин внизу не было, сообщает портал vtomske.ru. Сейчас специалисты занимаются поднятием техники.

В мэрии заверили, что падение автокрана не скажется на темпах ремонта моста. Подрядчик уже вызвал на место дополнительную спецтехнику. Одновременно идет расследование всех обстоятельств происшествия. Затребованы отчеты инженеров по технике безопасности и объяснительные начальника участка и мастера.

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