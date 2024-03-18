Водитель внедорожника отправил под откос 20 грузовых вагонов

18.03.2024, 08:04

Глава Крыма рассказал, как будут бороться с летними пробками на въезде на полуостров

Власти Крыма готовятся к очередному туристическому сезону. Аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт. Попасть на полуостров можно на поезде, автобусе или автомобиле. В прошлом году из-за ужесточения мер безопасности на Крымском мосту пробки растянулись на несколько километров.Читать далее