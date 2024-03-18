Водитель внедорожника отправил под откос 20 грузовых вагонов
Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Водитель автомобиля выжил, его госпитализировали. Локомотивная бригада не пострадала, но движение поездов на данном участке РЖД приостановлено. Задерживается поезд Владивосток – Москва. В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной прокуратуры и устанавливают все обстоятельства произошедшего. К месту аварии направлены восстановительные поезда.
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-
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Нижегородская компания ВолгаТрейд специализируется на создании автодомов премиум-класса на базе серьезных грузовиков, как импортных, так и отечественных. Очередной впечатляющий проект построен на базе КамАЗ-43118 с колесной формулой 6х6.Читать далее
-
18.03.2024, 00:07
Ким Чен Ына впервые заметили на лимузине Aurus, который ему подарил Путин
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на российском лимузине Aurus, который Владимир Путин прислал ему по случаю 40-летнего юбилея.Читать далее
-
15.03.2024, 16:32
Skoda показала, как будет выглядеть эпичный кроссовер за 2,5 млн рублей
Компания Skoda представила прототип бюджетного электрического кроссовера с амбициозным названием Epiq. Серийная версия появится уже в следующем году и будет стоит порядка 25 тысяч евро, что эквивалентно 2,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.03.2024, 15:11
Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года
Октябрьский электровагоноремонтный завод, который выпускает вагоны «Балтиец» для петербургского метрополитена, инвестирует в производство 204 млн рублей в течение ближайших трех лет, чтобы нарастить мощности. Предприятие получило солидный государственный заказ.Читать далее
-
15.03.2024, 13:56
Водителям объяснили, как выбрать максимально тихие шины
Обычно продавцы рекомендуют обращать внимание на маркировку покрышек. Пиктограмма в виде динамика с несколькими черточками показывает уровень шума, издаваемого шиной. Но, как выяснилось, ориентироваться только на этот показатель нельзя.Читать далее
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