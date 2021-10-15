15 октября 2021, 08:41
Водитель выскочил из автомобиля за секунду до того, как в него врезался поезд (видео)
Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Белграде (Сербия). Водитель старенького Mercedes-Benz A-Class не мог подождать пару минут, пока поднимут шлагбаум и решил проскочить.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Водитель успел выскочить из автомобиля буквально за секунду до столкновения. Поезд смял в гармошку всю переднюю часть маленького «Мерседеса». Водитель и пассажир белой Dacia поспешили на помощь незадачливому нарушителю. Вместе они оттолкали разбитую машину на обочину. Судя по тайм-коду на записи, нетерпеливому водителю надо было подождать на переезде не больше пары минут.
Упомянутые модели: Mercedes A (от 1 760 000 Р)
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