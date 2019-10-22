22 октября 2019, 13:11
Водитель выжил после столкновения с лесовозом
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Фото: motor1
Фотографии с места аварии больше напоминают кадры из фильма «Пункт назначения». Самое удивительное, что водитель старенького внедорожника Nissan X-Terra каким-то чудом выжил.
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
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Как это вообще возможно, спросите вы. Очевидцы происшествия говорят, что за считанные секунды до столкновения водитель наклонился, чтобы подобрать что-то с пола. Некоторые уточняют, что это бы стаканчик с кофе. По сути, именно невнимательность водителя и спровоцировала аварию. Мужчина отвлекся и не заметил притормозивший перед ним лесовоз. В итоге, шестиметровые бревна пронзили внедорожник насквозь от лобового стекла до крышки багажника.
Прибывшим на место спасателям пришлось распилить около 40 бревен, прежде чем им удалось вызволить водителя. С учетом ужасных повреждений автомобиля человек отделался довольно легко – переломом ключицы и пары ребер. Его немедленно доставили в госпиталь, провели операцию и сейчас его жизни ничто не угрожает.
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Лобанов1984: Помогите что делать # Как минимум сначала читать Правила форума: После, воспользоваться поиском. Этот вопрос уже обсуждается тут. Также, есть много похожих тем. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
А смысл? Привожу пример: на сайте в германии Х 2009, 2,5л, 70 т.км, в переводе 530 т.руб, таможня 364 т.руб, +перегон. Проще докинуть ниссан- кредит и купить новый, пусть питерский. У Х-а болезни не зависят от места производства.
Колодки стучат дребезгом, а если стойка - то должно тянуть машинку в сторону и подъедать резину. Что вы наблюдаете?
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