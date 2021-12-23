Водитель выжил в страшной аварии: это просто чудо (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Автомобиль восстановлению не подлежит, но ни водитель, ни дерево серьезно не пострадали. Это можно считать настоящим предновогодним чудом. Системы пассивной безопасности Corvette C7 отработали на «отлично». Напомним, автомобиль седьмого поколения выпускался с 2013 по 2019 годы на заводе Bowling Green в Кентукки. Модель отличается среднемоторной компоновкой и оснащается мощными агрегатами V8, которые работают в паре с системой полного привода.
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