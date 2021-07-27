27 июля 2021, 12:43
Водитель-авантюрист повторил трюк из «Форсажа»: проехал между колесами сельскохозяйственной машины
Автор видео из Набережных Челнов стал свидетелем опасного маневра ВАЗ-2113 на оживленном шестиполосном шоссе. Российский автомобиль проехал между колесами тихоходной сельхозмашины для опрыскивания полей, плетущейся в правом ряду.
Дарья Климова Фото: kazan.sm.news
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Ширина ВАЗ-2113 составляет 1 613 мм, а высота – 1 402 мм. Этого было достаточно, чтобы проскочить под брюхом опрыскивателя, но цена ошибки могла оказаться очень высокой. К счастью, все закончилось хорошо. Водитель с ювелирной точностью провел свою «Ладу» под гигантской машиной, чем заслужил одобрение автора видео.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2113
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