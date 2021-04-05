Водитель-экспедитор из Пскова незаконно вывез с комбината более 100 штук хлебобулочных изделий
Фото: businesspskov.ru
Местный водитель-экспедитор, работавший в компании «Логистик Групп», подконтрольной «Псковскому хлебокомбинату», подозревается в хищении более 100 единиц хлебобулочной продукции.
Кража, как отмечается, произошла в ночную рабочую смену. Мужчине удалось вывезти с охраняемой территории предприятия приличную партию хлеба, чем был нанесен ущерб хлебокомбинату.
Служба безопасности очухалась поздно, и за ротозейство получила сполна – распоряжением гендиректор предприятия Виктора Почернина был уволен с должности один из сотрудников охраны. «Головы полетели» и в других отделах предприятия. Трудовую подписали начальнику участка по производству хлебобулочных изделий, сменным мастерам, а также некоторым другим ответственных сотрудников завода.
Анонимный источник на «Псковском хлебокомбинате» заметил в разговоре с представителем издания, что не видит в случившемся ничего странного или оригинального. Как он выразился, хищения на предприятии происходят регулярно, хлеб все время вывозят «налево», разве что не такими большими, как на сей раз, партиями.
«Воруют у нас все и абсолютно всё, так как оплата труда на заводе составляет 15 тыс. рублей, - пожаловался анонимный рабочий. – Подскажите, как на эти деньги выжить? А то, что руководство жалуется на случаи хищения, так вы сделайте людям нормальные зарплаты, тогда и воровать не станут».
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