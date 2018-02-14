14 февраля 2018, 14:37

Водителей автобусов любят больше всех

В преддверии Дня Святого Валентина компания Continental Tyres решила узнать, водителей каких транспортных средств больше всего любят другие участники дорожного движения. Выяснилось, что больше всех валентинок получат водители автобусов. Исследование проводилось в Великобритании, но, мы думаем, что в нашей стране похожая ситуация.
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В масштабном опросе приняли участие 3 500 человек из Великобритании и Ирландии: 1 000 водителей, 1 000 велосипедистов, 1 000 пешеходов и 500 профессиональных водителей грузовиков и автобусов. В результате выяснилось, что большинство опрошенных считают водителей автобусов самыми неопасными и дисциплинированными водителями. В этом единодушны и пешеходы, и велосипедисты, и водители легковых автомобилей. На втором месте – водители большегрузов.

В ходе опроса специалисты Continental узнали, и кто кого больше всего раздражает на дороге. Лидерами анти-рейтинга стали велосипедисты. Их дружно ненавидят и водители, и пешеходы за непредсказуемость и безответственность. На втором месте – водители легких грузовиков, на третьем – таксисты. 

В числе самых раздражающих факторов 7 из 10 водителей легковых автомобилей назвали неиспользование указателей поворота. В этом с ними согласны 60% пешеходов и велосипедистов. Второе, что всех бесит – разговоры по мобильнику за рулем. В большей степени на телефоны остро реагируют водители грузовиков (74%) и легковушек (60%). Пешеходы (55%) и велосипедисты (50%) более терпимы в этом отношении.

Все опрошенные единодушны в одном – люди будут больше заботиться о безопасности и станут ответственными, если попробуют поставить себя на место других участников движения. Поэтому в автошколах должны не только штудировать ПДД, но и учить понимать и уважать других водителей и пешеходов. По мнению Марка Гриффитса, эксперта по безопасности компании Continental Tyres, это уже половина дела. Прекрасно, что, несмотря на раздражение, которое испытывают люди испытывают каждый день, они все еще хотят понять других участников движения.

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Водителей автобусов любят больше всех
В масштабном опросе приняли участие 3 500 человек из Великобритании и Ирландии: 1 000 водителей, 1 000 велосипедистов, 1 000 пешеходов и 500 профессиональных водителей грузовиков и автобусов. В результате выяснилось, что большинство опрошенных считают водителей автобусов самыми неопасными и дисциплинированными водителями. В этом единодушны и пешеходы, и велосипедисты, и водители легковых автомобилей. На втором месте – водители большегрузов.В ходе опроса специалисты Continental узнали, и кто кого больше всего раздражает на дороге. Лидерами анти-рейтинга стали велосипедисты. Их дружно ненавидят и водители, и пешеходы за непредсказуемость и безответственность. На втором месте – водители легких грузовиков, на третьем – таксисты. В числе самых раздражающих факторов 7 из 10 водителей легковых автомобилей назвали неиспользование указателей поворота. В этом с ними согласны 60% пешеходов и велосипедистов. Второе, что всех бесит – разговоры по мобильнику за рулем. В большей степени на телефоны остро реагируют водители грузовиков (74%) и легковушек (60%). Пешеходы (55%) и велосипедисты (50%) более терпимы в этом отношении.Все опрошенные единодушны в одном – люди будут больше заботиться о безопасности и станут ответственными, если попробуют поставить себя на место других участников движения. Поэтому в автошколах должны не только штудировать ПДД, но и учить понимать и уважать других водителей и пешеходов. По мнению Марка Гриффитса, эксперта по безопасности компании Continental Tyres, это уже половина дела. Прекрасно, что, несмотря на раздражение, которое испытывают люди испытывают каждый день, они все еще хотят понять других участников движения.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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