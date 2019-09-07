7 сентября 2019, 23:26
Водителей BlaBlaCar обложат налогами
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Фото: Forbes
Правительство РФ планирует упорядочить работу сервисов совместных поездок. Минфин официально высказался за взимание подоходного налога с водителей карпулинга. По версии ведомства, даже если водитель берет попутчиков, чтобы разделить расходы на бензин, полученные деньги можно рассматривать как дополнительный доход.
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В июне Минтранс разработал законопроект, регламентирующий деятельность подобных сервисов карпулинга и райдшеринга. Сейчас он проходит стадию межведомственного согласования. Документ ограничивает число поездок до двух в день и вводит обязательный безналичный расчет, что позволяет контролировать доходы водителей. При этом Минтранс предлагает не считать доходов компенсацию расходов на бензин. Минфин придерживается противоположной точки зрения.
В распоряжении «Известий» оказался ответ Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков. Ведомство уверено, что водители, которые подвозят пассажиров через сервисы совместных поездок, должны платить подоходный налог. Проще всего, было бы автоматически взимать 13-процентный налог через саму платформу карпулига. Сейчас в России монополистом в этой сфере выступает французский BlaBlaCar, который в прошлом году поглотил единственного крупного конкурента BeepCar. По мнению экспертов, введение налога неминуемо приведет к увеличению стоимости поездок на 13 – 20%.
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
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Цитата:| Кому: Ярослав Если вы всем довольны, то вы просто в здешнем сервисе еще не побывали. Отвратительное местечко. Если они накосячят, например поцарапают машину, то ни в жисть не признаются, будут стоять на том, что она уже была поцарапанной, и все от слесаря до старшего менеджера друг друга ...
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