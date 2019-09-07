Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 сентября 2019, 23:26

Водителей BlaBlaCar обложат налогами

  • 879
  • 0
Фото: Forbes
Правительство РФ планирует упорядочить работу сервисов совместных поездок. Минфин официально высказался за взимание подоходного налога с водителей карпулинга. По версии ведомства, даже если водитель берет попутчиков, чтобы разделить расходы на бензин, полученные деньги можно рассматривать как дополнительный доход.
Ранее мы писали
Власти российских мегаполисов всерьез озадачены растущей автомобилизацией. Построенные дорогие не справляются ...
Читать далее
Сервисы совместных поездок постепенно набирают в нашей стране все большую популярность. Сейчас эта сфера никак не контролируется государством. Водители регистрируются в соответствующих интернет-сервисах, где публикуют маршрут предстоящей поездки и количество свободных мест в автомобиле. Цена проезда зачастую оказывается существенно ниже, чем у официальных перевозчиков. В результате перевозчики теряют клиентов, а государство недополучает налоги.

В июне Минтранс разработал законопроект, регламентирующий деятельность подобных сервисов карпулинга и райдшеринга. Сейчас он проходит стадию межведомственного согласования. Документ ограничивает число поездок до двух в день и вводит обязательный безналичный расчет, что позволяет контролировать доходы водителей. При этом Минтранс предлагает не считать доходов компенсацию расходов на бензин. Минфин придерживается противоположной точки зрения.

В распоряжении «Известий» оказался ответ Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков. Ведомство уверено, что водители, которые подвозят пассажиров через сервисы совместных поездок, должны платить подоходный налог. Проще всего, было бы автоматически взимать 13-процентный налог через саму платформу карпулига. Сейчас в России монополистом в этой сфере выступает французский BlaBlaCar, который в прошлом году поглотил единственного крупного конкурента BeepCar. По мнению экспертов, введение налога неминуемо приведет к увеличению стоимости поездок на 13 – 20%.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Транспортный налог
В Чечне нет такого уже налога .
Эдуард
Лексус Сокольники | отзывы
Цитата:| Кому: Ярослав Если вы всем довольны, то вы просто в здешнем сервисе еще не побывали. Отвратительное местечко. Если они накосячят, например поцарапают машину, то ни в жисть не признаются, будут стоять на том, что она уже была поцарапанной, и все от слесаря до старшего менеджера друг друга ...
sayler
Major Fiat Цветочный | отзывы
Хороший выбор, по Фиату такое редко бывает. Интересующая модель, а именно Fullback, была в наличии, цвет не такой как хотелось бы, но условия заказа (не говорят точно когда доставят, и в случае отказа возвращают не весь залог) не устроили, взял какой был, цвет металлик. Машина с предустановленными ...
Olaff
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Водителей BlaBlaCar обложат налогами
{{material_126957}}Сервисы совместных поездок постепенно набирают в нашей стране все большую популярность. Сейчас эта сфера никак не контролируется государством. Водители регистрируются в соответствующих интернет-сервисах, где публикуют маршрут предстоящей поездки и количество свободных мест в автомобиле. Цена проезда зачастую оказывается существенно ниже, чем у официальных перевозчиков. В результате перевозчики теряют клиентов, а государство недополучает налоги.В июне Минтранс разработал законопроект, регламентирующий деятельность подобных сервисов карпулинга и райдшеринга. Сейчас он проходит стадию межведомственного согласования. Документ ограничивает число поездок до двух в день и вводит обязательный безналичный расчет, что позволяет контролировать доходы водителей. При этом Минтранс предлагает не считать доходов компенсацию расходов на бензин. Минфин придерживается противоположной точки зрения.В распоряжении «Известий» оказался ответ Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков. Ведомство уверено, что водители, которые подвозят пассажиров через сервисы совместных поездок, должны платить подоходный налог. Проще всего, было бы автоматически взимать 13-процентный налог через саму платформу карпулига. Сейчас в России монополистом в этой сфере выступает французский BlaBlaCar, который в прошлом году поглотил единственного крупного конкурента BeepCar. По мнению экспертов, введение налога неминуемо приведет к увеличению стоимости поездок на 13 – 20%.
2019-09-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ставропольский край Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.