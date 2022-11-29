Водителей больше не будут лишать прав за прием антидепрессантов
Депутаты Госдумы обещают в ближайшее время устранить пробел в законодательстве и дополнить список запрещенных лекарств новыми наименованиями. Правда, конкретные сроки пока не называют. А пока в полиции напомнили, что в запрещенном списке остаются фенобарбитал (входит в состав корвалола и валокордина), клоназепам (назначается при эпилепсиях), а также апрофен, галазепам, золпидем, мезокарб и другие препараты, прием которых не совместим с вождением автомобиля.
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-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
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