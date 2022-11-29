Водителей больше не будут лишать прав за прием антидепрессантов

Ранее мы писали Верховный суд окончательно запретил водителям принимать корвалол: эксперт объяснил его опасность Верховный суд Российской Федерации рассмотрел иск водителя, которого лишили прав из-за приема корвалола, и ... Читать далее

Конституционный суд постановил, что нельзя привлекать водителей за нетрезвое вождение или отказ от медосвидетельствования, если в крови или моче обнаружатся лекарственные препараты, которые не относятся к списку психотропных или наркотических. Таким образом, водитель сможет на законных основаниях принимать феназепам, фенибут, габапентин и некоторые другие антидепрессанты и садиться за руль, хотя эти лекарства ухудшают внимание и снижают реакцию, пишет «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы обещают в ближайшее время устранить пробел в законодательстве и дополнить список запрещенных лекарств новыми наименованиями. Правда, конкретные сроки пока не называют. А пока в полиции напомнили, что в запрещенном списке остаются фенобарбитал (входит в состав корвалола и валокордина), клоназепам (назначается при эпилепсиях), а также апрофен, галазепам, золпидем, мезокарб и другие препараты, прием которых не совместим с вождением автомобиля.

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