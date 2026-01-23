Быстрый финиш для алкоголиков: машину отберут без лишних протоколов

Водителей будут лишать автомобилей на месте: оформление задержания упростят и ускорят

В России готовят изменения для инспекторов ГИБДД. Процедура задержания машин станет проще. Бумажной волокиты станет меньше. Водителей ждут новые правила. Неожиданные детали - в нашем материале.

В России готовят изменения для инспекторов ГИБДД. Процедура задержания машин станет проще. Бумажной волокиты станет меньше. Водителей ждут новые правила. Неожиданные детали - в нашем материале.

В ближайшее время в России может измениться привычная процедура задержания автомобилей у водителей, которых подозревают в управлении транспортом в состоянии опьянения. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен значительно облегчить работу инспекторов ГИБДД и сократить время оформления таких случаев. Как сообщает «Российская газета», речь идет о сокращении количества обязательных документов, которые приходится заполнять на месте нарушения.

Сегодня инспектору, чтобы отстранить нетрезвого водителя от управления и задержать его автомобиль, приходится оформлять целую кипу бумаг. Сначала составляется протокол об отстранении, затем проводится освидетельствование с обязательной видеозаписью или в присутствии понятых, после чего оформляется акт освидетельствования. Если прибор показывает ноль, но у инспектора остаются сомнения, водителя направляют на медосвидетельствование - и это еще один протокол. Если водитель не согласен с результатом алкотестера, его также отправляют к врачам, и снова оформляется отдельный документ. В случае подтверждения опьянения появляется протокол о правонарушении, а затем - протокол о задержании машины. И, наконец, инспектор пишет рапорт. В итоге на одно нарушение уходит до шести разных документов.

На первый взгляд, оформление каждого документа занимает не так много времени - около пяти минут. Но на практике все оказывается куда сложнее. Перед заполнением бумаг инспектору нужно провести опрос, зафиксировать детали, соблюсти процессуальные формальности. Вся процедура может растянуться на несколько часов, особенно если учесть, что инспекторы часто работают в условиях нехватки времени и ресурсов. В это время другие участники дорожного движения вынуждены ждать оформления ДТП или других происшествий.

Еще один важный момент - все эти документы печатаются на специальных бланках строгой отчетности, что увеличивает расходы и создает дополнительную нагрузку на систему. МВД уже давно предлагало отказаться от лишних бумаг, и теперь, похоже, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Большинство протоколов и актов содержат одни и те же данные: фамилию, имя, отчество водителя, адрес, марку и номер машины, место и время происшествия, причины для освидетельствования, а также объяснения самого нарушителя. По сути, информация дублируется из документа в документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что многие сведения можно указывать в одном акте или протоколе, просто добавив нужную отметку или галочку. Например, в акте освидетельствования можно сразу указать, что водитель отстранен от управления, а в протоколе о правонарушении - что автомобиль задержан. Это позволит избавиться минимум от двух лишних бумаг.

Адвокаты поддерживают инициативу, отмечая, что дублирование документов не несет никакой пользы и только усложняет процесс. По их мнению, все необходимые процессуальные действия можно фиксировать в уже существующих протоколах, не создавая дополнительных сложностей ни для инспекторов, ни для водителей. Тем более что большинство автомобилистов даже не знают, как именно должна проходить процедура оформления с точки зрения закона.

Важно подчеркнуть: речь не идет о полном отказе от протоколов отстранения или задержания. Они сохранятся для других случаев, например, если водитель не предъявил свидетельство о регистрации, управляет машиной без прав или остановился в запрещенном месте. В этих ситуациях оформление останется прежним.

Главная цель изменений - ускорить процесс задержания нетрезвых водителей и тех, кто не имеет права управления. Это позволит инспекторам тратить меньше времени на бумажную работу и больше - на контроль за дорогой. В условиях, когда каждая минута на счету, подобные нововведения выглядят вполне логичными и своевременными.