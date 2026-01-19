Неожиданный удар по любителям тюнинга — что грозит за доработки

Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз

В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.

В России разгорается новый виток борьбы с автомобильным тюнингом. Национальный автомобильный союз выступил с инициативой, которая может серьезно изменить правила игры для всех, кто любит дорабатывать свои машины. Теперь под угрозой оказались не только любители ярких фар и громких глушителей, но и те, кто просто решил выделиться на дороге.

В обращении к главе МВД Антон Шапарин, вице-президент НАС, настаивает: пора ужесточить ответственность за использование нештатных фар, мигающих стоп-сигналов и модифицированных выхлопных систем. По его мнению, такие доработки не только раздражают окружающих, но и создают реальную опасность для всех участников движения. Особенно досталось ксеноновым лампам и мигающим стопам - их свет мешает водителям ориентироваться в потоке, а иногда и ослепляет в самый неподходящий момент.

Но и это еще не все. Автомобили с измененными глушителями, по мнению авторов инициативы, становятся источником постоянного шума, неприятных запахов и выбросов. В городах, где и так сложно найти тишину, такие машины превращаются в настоящую головную боль для жителей. Неудивительно, что терпение у многих на исходе.

Сейчас за подобные нарушения предусмотрен символический штраф - всего 500 рублей. Как отмечают в НАС, эта сумма не пугает нарушителей, и большинство из них даже не думает устранять доработки. По сути, наказание давно превратилось в формальность, а проблема только усугубляется.

Причина такой мягкости - решение Верховного суда, принятое еще в 2019 году. Согласно ему, если нарушены только цвет или режим работы световых приборов, то наказание ограничивается минимальным штрафом. Это дало тюнерам определенную свободу действий, которой они активно пользуются.

Теперь же предлагается радикально изменить подход. В НАС считают, что штраф должен вырасти до 30 тысяч рублей - это в 60 раз больше нынешнего. Более того, за повторные или грубые нарушения может грозить лишение водительских прав. Такой шаг, по мнению авторов инициативы, заставит задуматься даже самых отчаянных любителей выделиться на дороге.

Интересно, что вопрос легальности ксеноновых фар уже не раз становился предметом споров. По закону разрешены только те световые приборы, которые установлены на заводе. Все остальные комплекты, даже если они выглядят эффектно, считаются вне закона. Но на практике многие продолжают их использовать, надеясь на лояльность инспекторов.

Если новые меры будут приняты, ситуация на дорогах может измениться кардинально. Водителям придется выбирать: либо следовать правилам, либо рисковать не только деньгами, но и правом управлять автомобилем. Для многих это станет серьезным аргументом в пользу отказа от сомнительных доработок.

С другой стороны, остается вопрос: не приведет ли ужесточение к росту коррупции и злоупотреблений? Ведь оценить, насколько фары или глушитель соответствуют стандарту, не всегда просто. А значит, у инспекторов появится еще один инструмент давления на водителей.

Как сообщает Autonews, обсуждение инициативы только начинается. Но уже сейчас ясно: равнодушных к этой теме не останется. Одни поддерживают идею, считая ее шагом к порядку и тишине на улицах. Другие опасаются, что под удар попадут даже те, кто не нарушал правила, а просто оказался не в то время и не в том месте.

В любом случае, если предложения НАС будут реализованы, эпоха безнаказанного тюнинга в России может закончиться. А пока водителям стоит задуматься: стоит ли рисковать ради сомнительного эффекта на дороге.