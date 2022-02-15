15 февраля 2022, 09:16
Водителей хотят лишить скидки за безаварийность по ОСАГО
Минфин разработал пакет поправок в закон об ОСАГО. Он предусматривает увеличение выплаты за ущерб здоровью до 2 млн рублей, предписывает рассчитывать выплату без учета износа деталей и отменяет скидку за безаварийную езду.
Дарья Климова Фото: РБК
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Все эти нововведения закономерно увеличат итоговую стоимость полиса ОСАГО. По оценке Центробанка, средняя цена должна вырасти на 48%. Глава РСА Игорь Юргенс склонен к более пессимистичным прогнозам. По его словам, цена «автограждаки» может подскочить на 60 – 80%.
Эксперты уверены, что новый законопроект полностью сводит на нет все усилия по индивидуализации ОСАГО. Безаварийные водители должны будут по полной платить за тех, кто водит машину неаккуратно и становится виновником ДТП.
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