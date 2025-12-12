«Схема Долиной» на авторынке: спасет ли водителей обязательная страховка сделок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 08:12

В России обсуждают новый вид защиты. Речь идет о сделках с машинами. Это поможет бороться с мошенниками. Юристы предложили интересное решение. Страховщики оценивают все риски. Узнайте подробности этой инициативы.

На фоне громких историй с мошенничеством при продаже имущества, в том числе автомобилей, эксперты ищут новые способы защиты добросовестных покупателей. Одна из недавних инициатив, получившая широкое обсуждение, - введение обязательного страхования сделок купли-продажи машин. Идея призвана поставить заслон аферистам, использующим так называемую «схему Долиной».

Как сообщает Autonews, с предложением выступил адвокат Александр Добровинский. По его мнению, такой механизм сделает вторичный авторынок более цивилизованным и прозрачным. Суть в том, что перед заключением договора страховая компания будет проводить проверку обеих сторон сделки. Это, по словам юриста, отпугнет мошенников и избавит суды от потока сложных исков. Выгоду получат все: государство, судебная система, страховщики и, конечно, сами автомобилисты. Если страховщик обнаружит какие-то риски, он просто откажется оформлять полис, что станет сигналом опасности для покупателя. Стоимость такой услуги, по предварительным оценкам, могла бы составить до 30 тысяч рублей.

Представители страхового бизнеса отнеслись к идее с осторожным интересом. Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что до сих пор на рынке не было аналога титульного страхования для автомобилей из-за отсутствия спроса. Однако разработать подобный продукт вполне реально. Главная сложность, по его словам, заключается в создании инфраструктуры для полноценной юридической проверки истории автомобиля, ведь претензии на машину может предъявить не только последний, но и предыдущие владельцы.

В компании «Согласие» также подтвердили что интерес к такой услуге у населения начал появляться, и это связано не только с громкими скандалами, но и с общим ростом числа перепродаж подержанных авто. Заместитель директора департамента Дмитрий Соколов пояснил, что компания анализирует перспективы и готова запустить подобный продукт, если запрос от клиентов станет массовым. По сути, это будет тот же «титул», что и в недвижимости, но с другими суммами выплат. Появление нового вида страхования может ускориться, если им заинтересуются банки, выдающие автокредиты.

Юрист Сергей Смирнов также допускает, что подобные страховые полисы могут найти свою нишу на вторичном рынке. Однако он указывает на ключевой вопрос: будут ли страховые компании готовы брать на себя такие риски, а покупатели - платить за дополнительную защиту. В качестве альтернативы для дорогих автомобилей эксперт советует не пренебрегать нотариальным заверением сделки.

Впрочем, есть и критики этой идеи. Автоэксперт Максим Шелков высказался категорически против, назвав несколько весомых причин. Во-первых, он сомневается, что страховщики пойдут на это из-за огромного количества рисков, которые невозможно проверить на этапе заключения договора. Во-вторых, существует проблема со сроками: исковая давность составляет три года, но ее можно восстановить и спустя десять лет, что делает риски для страховой компании практически бесконечными. Наконец, Шелков напомнил о практике по полисам каско: если машину у владельца забирают мошенническим путем, а не угоняют, страховщики часто отказывают в выплате, не признавая это страховым случаем.

Вместо страхования эксперт предлагает другую меру - временную «заморозку» сделки на две недели в случае возникновения подозрений. По его мнению, этого срока будет достаточно, чтобы обманутый продавец успел осознать произошедшее, обратиться в полицию и оспорить договор. Такой подход, по словам Шелкова, минимизирует риски для всех сторон без привлечения страховщиков.

