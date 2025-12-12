«Схема Долиной» на авторынке: спасет ли водителей обязательная страховка сделок

12 декабря 2025, 08:12
Водителей хотят защитить от аферистов новой обязательной страховкой при покупке авто
В России обсуждают новый вид защиты. Речь идет о сделках с машинами. Это поможет бороться с мошенниками. Юристы предложили интересное решение. Страховщики оценивают все риски. Узнайте подробности этой инициативы.
На фоне громких историй с мошенничеством при продаже имущества, в том числе автомобилей, эксперты ищут новые способы защиты добросовестных покупателей. Одна из недавних инициатив, получившая широкое обсуждение, - введение обязательного страхования сделок купли-продажи машин. Идея призвана поставить заслон аферистам, использующим так называемую «схему Долиной».
Как сообщает Autonews, с предложением выступил адвокат Александр Добровинский. По его мнению, такой механизм сделает вторичный авторынок более цивилизованным и прозрачным. Суть в том, что перед заключением договора страховая компания будет проводить проверку обеих сторон сделки. Это, по словам юриста, отпугнет мошенников и избавит суды от потока сложных исков. Выгоду получат все: государство, судебная система, страховщики и, конечно, сами автомобилисты. Если страховщик обнаружит какие-то риски, он просто откажется оформлять полис, что станет сигналом опасности для покупателя. Стоимость такой услуги, по предварительным оценкам, могла бы составить до 30 тысяч рублей.
Представители страхового бизнеса отнеслись к идее с осторожным интересом. Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что до сих пор на рынке не было аналога титульного страхования для автомобилей из-за отсутствия спроса. Однако разработать подобный продукт вполне реально. Главная сложность, по его словам, заключается в создании инфраструктуры для полноценной юридической проверки истории автомобиля, ведь претензии на машину может предъявить не только последний, но и предыдущие владельцы.
В компании «Согласие» также подтвердили что интерес к такой услуге у населения начал появляться, и это связано не только с громкими скандалами, но и с общим ростом числа перепродаж подержанных авто. Заместитель директора департамента Дмитрий Соколов пояснил, что компания анализирует перспективы и готова запустить подобный продукт, если запрос от клиентов станет массовым. По сути, это будет тот же «титул», что и в недвижимости, но с другими суммами выплат. Появление нового вида страхования может ускориться, если им заинтересуются банки, выдающие автокредиты.
Юрист Сергей Смирнов также допускает, что подобные страховые полисы могут найти свою нишу на вторичном рынке. Однако он указывает на ключевой вопрос: будут ли страховые компании готовы брать на себя такие риски, а покупатели - платить за дополнительную защиту. В качестве альтернативы для дорогих автомобилей эксперт советует не пренебрегать нотариальным заверением сделки.
Впрочем, есть и критики этой идеи. Автоэксперт Максим Шелков высказался категорически против, назвав несколько весомых причин. Во-первых, он сомневается, что страховщики пойдут на это из-за огромного количества рисков, которые невозможно проверить на этапе заключения договора. Во-вторых, существует проблема со сроками: исковая давность составляет три года, но ее можно восстановить и спустя десять лет, что делает риски для страховой компании практически бесконечными. Наконец, Шелков напомнил о практике по полисам каско: если машину у владельца забирают мошенническим путем, а не угоняют, страховщики часто отказывают в выплате, не признавая это страховым случаем.
Вместо страхования эксперт предлагает другую меру - временную «заморозку» сделки на две недели в случае возникновения подозрений. По его мнению, этого срока будет достаточно, чтобы обманутый продавец успел осознать произошедшее, обратиться в полицию и оспорить договор. Такой подход, по словам Шелкова, минимизирует риски для всех сторон без привлечения страховщиков.
Похожие материалы
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
12.12.2025, 08:04
В России продают 15-летний Kia Rio в идеале дешевле новой Lada Iskra
В Подмосковье нашли уникальный автомобиль. Это старый корейский хэтчбек. Его пробег удивляет. Машина выглядит как новая. Цена оказалась очень привлекательной. Она ниже стоимости отечественной новинки.Читать далее
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
11.12.2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.Читать далее
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
11.12.2025, 22:47
В Европе выставили на продажу 40-летнюю УАЗ Буханку в состоянии нового авто
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Автомобиль прошел полную реставрацию. Его техническое состояние впечатляет. Цена вас точно сильно удивит.Читать далее
11.12.2025, 21:01
Вы могли о них не знать: редкие и необычные версии УАЗ-«буханки»
УАЗ-«буханка» за 60 лет стала настоящей легендой. За это время появилось множество уникальных модификаций. Некоторые из них выпускались только в единичных экземплярах. О самых необычных версиях читайте в нашем материале.Читать далее
11.12.2025, 20:03
Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8
Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?Читать далее
