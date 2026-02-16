Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 16:57

ГИБДД отбирает у водителей номера с особыми буквами: когда закон на стороне автомобилистов?

В России участились случаи изъятия номеров ЕКХ и АМР в ГАИ. Юристы объяснили, когда это законно, а когда - нет. Что грозит владельцам, как защититься и почему ситуация волнует тысячи автомобилистов.

В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: при обращении в регистрационные подразделения ГАИ у них изымают номера с буквами ЕКХ и АМР. Эта ситуация вызывает немало вопросов, ведь подобные знаки давно стали символом особого статуса на дорогах, а теперь их владельцы рискуют остаться без привычных табличек. Почему это происходит именно сейчас, и каковы реальные последствия для обычных водителей?

По информации Autonews, официальные представители МВД не дают комментариев по поводу массового изъятия номеров с особыми буквами. Однако источники, знакомые с ситуацией, подтверждают: в случае перерегистрации автомобиля ГАИ может отказать в сохранении таких номеров за владельцем. В результате автомобилисту выдают новые знаки с другими буквами, а прежние уходят в архив. При этом целенаправленных рейдов по изъятию на дорогах не проводится - речь идет только о ситуациях, когда водитель сам обращается в ГАИ для оформления документов.

История этих номеров уходит корнями в 1990-е и начало 2000-х годов. Тогда ЕКХ ставили на автомобили Федеральной службы охраны, а АМР - на машины центральной автобазы МВД. Со временем такие таблички стали появляться у частных лиц, причем зачастую за весьма внушительные суммы. В народе даже появилась расшифровка ЕКХ - «Еду Как Хочу», намекая на особое положение обладателей таких номеров на дороге.

Юридическая сторона вопроса остается не до конца понятной для многих водителей. Павел Корнеев, заместитель председателя Московского профсоюза полиции, отмечает: формальных оснований для изъятия номеров ЕКХ и АМР у граждан нет. Даже если инспектор ГАИ отказывает в сохранении таблички при перерегистрации, это решение можно оспорить в суде. Закон разрешает подобные манипуляции с регистрационными знаками, и если у полиции возникают вопросы к происхождению номера, они должны проводить расследование, а не просто изымать табличку.

Автоюрист Сергей Радько также подчеркивает: требование оставить за собой номер - законное право каждого автомобилиста. Исключения возможны только в случае смены региона регистрации, когда по закону выдается новый знак. В остальных случаях отказ ГАИ не имеет под собой правовых оснований.

Однако ситуация меняется, если речь идет о поддельных номерах. Как объясняет кандидат юридических наук Денис Моряков, некоторые водители устанавливают на свои машины копии знаков ЕКХ и АМР, не имея на то законных оснований. Именно на такие случаи сейчас обращают особое внимание сотрудники полиции. За использование подложных номеров предусмотрены серьезные санкции: лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев, а также штрафы до 5000 рублей.

Если же номер был получен легально, беспокоиться не о чем - инспекторы не имеют права его изымать. Тем не менее, на практике автомобилисты все чаще сталкиваются с отказами в сохранении табличек, что вынуждает их обращаться за защитой своих прав в суд.

Сколько стоят «особые» номера и как их покупают

Несмотря на все сложности, рынок «красивых» номеров в России продолжает существовать. Приобрести табличку с желаемым сочетанием букв и цифр можно на специализированных интернет-площадках. Схема проста: нужный номер покупается вместе с автомобилем, затем ставится на сохранение в ГАИ, а машина возвращается прежнему владельцу по новому договору. Цены на такие знаки впечатляют: например, за А110МР 77 просят 15,9 миллиона рублей, а за А666МР 77 - уже 17,5 миллиона. Более доступные варианты, вроде Е001КХ 70, стоят около 3 миллионов рублей.

Вопрос о легализации продажи «красивых» номеров обсуждается в России уже не первый год. Еще в 2025 году президент одобрил инициативу реализовать такие таблички через «Госуслуги», однако проект до сих пор не запущен. Пока же автомобилисты вынуждены пользоваться услугами серого рынка, рискуя столкнуться с отказом в сохранении номера при перерегистрации.

Что делать, если ГАИ отказывает в сохранении номера

Юристы советуют: если инспектор ГАИ требует сдать номер ЕКХ или АМР без веских оснований, не стоит соглашаться без борьбы. Закон на стороне водителя, и отказ можно оспорить в суде. Важно сохранять все документы, подтверждающие законное получение таблички, и при необходимости обращаться за помощью к профильным специалистам.

Стоит помнить, что ситуация с изъятием номеров - не единственная проблема, с которой сталкиваются российские автомобилисты в последние годы. Например, в 2026 году вступают в силу новые правила, ужесточающие ответственность за неоформленный тюнинг. Подробнее о том, какие изменения ждут владельцев машин и как избежать штрафов, можно узнать в материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг.

В целом, ситуация с номерами ЕКХ и АМР остается напряженной. Владельцам таких знаков стоит быть готовыми к возможным трудностям при перерегистрации и заранее знать свои права. Как показывает практика, только настойчивость и знание закона позволяют защитить свои интересы на дороге.

