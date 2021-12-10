10 декабря 2021, 07:20
Водителей машин с «механикой» могут оштрафовать на 15 тысяч рублей: объясняем почему
Автоэксперт Александр Шумский объяснил, в каком случае водителя могут оштрафовать за управление автомобилем с механической коробкой передач, и даже назвал сумму возможного взыскания: от 5 000 до 15 000 рублей.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Если же водитель с такими правами каким-то образом сам освоил управление «механикой», но продолжает ездить со старыми правами, его могут оштрафовать. Как написал в своем телеграм-канале руководитель «Пробок.нет» Александр Шумский, такое действие инспекторы квалифицируют как «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и накладывают штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
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09.12.2021, 11:00
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