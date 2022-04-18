18 апреля 2022, 07:54
Водителей начали массово штрафовать еще за одно нарушение
В апреле водители по всей стране начали получать штрафы за превышение скорости на серьезные 40 – 60 км/ч. При этом большинство из них – законопослушные граждане и стараются правил не нарушать.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: vk.com/ru_vederko
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Водители со всей России жалуются на штрафы с камер за нарушения требований временных знаков. Юристы подтверждают, что подобные штрафы абсолютно законны. Если установлены знаки, то ограничение действует, и неважно, стоит дорожная техника или нет. Иногда организации просто забывают про временные знаки, но по факту они работают. Единственный выход – не превышать.
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21.04.2022, 14:28
Новый автомобиль Lincoln больше похож на трансформер
21.04.2022, 13:32
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21.04.2022, 12:49
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