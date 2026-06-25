Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

25 июня 2026, 18:05

Водителей начали штрафовать за флаги России на авто: что важно знать

Водителей начали штрафовать за флаги России на авто: что важно знать

Неожиданные последствия патриотизма - как флаг на машине может обернуться штрафом

Водителей начали штрафовать за флаги России на авто: что важно знать

Водителям стоит быть внимательнее к деталям оформления авто. Новые штрафы уже применяются. Не все знают, где разрешено размещать символику. Проверьте, не нарушаете ли вы правила.

Водителям стоит быть внимательнее к деталям оформления авто. Новые штрафы уже применяются. Не все знают, где разрешено размещать символику. Проверьте, не нарушаете ли вы правила.

В последние месяцы инспекторы ГИБДД все чаще фиксируют случаи, когда автомобилисты используют государственную символику не по правилам. Как сообщает Avtospravochnaya.com, единственное место, где разрешено размещать российский триколор на машине - это номерной знак, где флаг присутствует в зоне с кодом региона. Все остальные варианты оформления, будь то наклейки, флажки или изображения на кузове, могут привести к административной ответственности.

Согласно действующему законодательству, за неправильное использование государственных символов предусмотрены серьезные штрафы. Для обычных граждан сумма взыскания составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч, а для организаций - от 100 до 150 тысяч рублей. В последнее время сотрудники ГИБДД начали активно выявлять такие нарушения, особенно обращая внимание на автомобили с наклейками герба или флага, а также на поддельные спецпропуска и разрешения с изображением триколора под лобовым стеклом.

В Тверской области уже были зафиксированы массовые проверки, в ходе которых штрафовали водителей за размещение флагов на зеркалах и других частях автомобиля. Один из таких случаев - водитель «Нивы», который решил украсить боковые зеркала триколором, за что был привлечен к ответственности.

Однако наказание может последовать не только за сам факт наличия флага, но и за демонстративное нарушение ПДД с использованием государственной символики. Недавно в Чебоксарах инспекторы обнаружили в интернете видео, где молодые водители на автомобилях ВАЗ-2114 и Лада Приора, с флагштоками из окон, умышленно нарушали правила: дрифтовали на дорогах общего пользования и игнорировали требования остановиться. В результате проверки выяснилось, что они нарушили сразу несколько статей КоАП, включая езду с тонированными стеклами и отказ выполнить требование инспектора.

Особое внимание инспекторы уделили тому, что государственная символика использовалась в момент грубых нарушений, что расценили как проявление неуважения к флагу. Водителей доставили в отдел полиции для разбирательства, после чего каждому назначили штраф по максимальной ставке - 3 тысячи рублей.

Эксперты советуют внимательно относиться к оформлению автомобиля и не использовать государственные символы вне установленных законом мест. Даже если цель - выразить патриотизм, нарушение порядка использования флага может обернуться серьезными последствиями. Важно помнить: любые действия с символикой должны соответствовать требованиям законодательства, иначе можно столкнуться с неприятными санкциями.

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