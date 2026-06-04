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Автор: Элина Градова

4 июня 2026, 17:02

Водителей начали штрафовать за неправильную установку багажников на крыше

Водителей начали штрафовать за неправильную установку багажников на крыше

Летний сезон - новые риски: как избежать штрафа за багажник на авто

Водителей начали штрафовать за неправильную установку багажников на крыше

С наступлением лета водители сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - багажники на крыше. Проверьте крепления перед поездкой. Узнайте, как избежать проблем на дороге.

С наступлением лета водители сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - багажники на крыше. Проверьте крепления перед поездкой. Узнайте, как избежать проблем на дороге.

С приходом летних отпусков все больше автомобилистов решают установить на крышу своего автомобиля багажник. Это удобно для перевозки вещей на дачу, спортивного инвентаря или крупного багажа. Однако теперь такая доработка может обернуться неприятностями: инспекторы ГАИ стали чаще обращать внимание на способ крепления подобных конструкций.

Как сообщает njcar.ru, если багажник закреплен не на штатные точки, предусмотренные производителем, у сотрудников ГАИ возникают вопросы. Особенно пристально инспекторы изучают самодельные крепления - например, хомуты, присоски или другие нестандартные решения. Согласно действующим правилам, такие изменения могут быть расценены как вмешательство в конструкцию транспортного средства. Водителю в этом случае грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Даже стандартные дуги могут вызвать претензии, если они установлены не по инструкции производителя. Поэтому перед монтажом багажника важно убедиться, что выбранные крепления подходят именно для вашей модели автомобиля и соответствуют заводским требованиям.

Летом количество машин с багажниками, велосипедами и крупным грузом на крыше заметно увеличивается. В этот период инспекторы уделяют особое внимание таким автомобилям, ведь неправильная установка может не только привести к штрафу, но и создать опасность на дороге.

Причина повышенного контроля не ограничивается только соблюдением правил. Дополнительный вес на крыше влияет на устойчивость машины, ухудшает управляемость, особенно на высокой скорости и при боковом ветре. Это может привести к непредсказуемым ситуациям, если водитель не учел особенности поведения автомобиля с грузом наверху.

Особую опасность представляют некачественные или неправильно установленные крепления. Если багажник не рассчитан на перевозимую нагрузку или закреплен ненадежно, конструкция может оторваться во время движения, что чревато аварийными ситуациями.

Перед тем как отправиться в поездку с багажником на крыше, рекомендуется внимательно изучить инструкцию по установке и убедиться, что все элементы соответствуют требованиям производителя. Это поможет избежать штрафов и повысит безопасность на дороге.

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