Водителей начнут массово лишать прав за долги по штрафам и алиментам
Тем не менее, ограничивать вождение ФССП сможет не для всех категорий. Закон запрещает применять данную меру для тех, кому права необходимы для работы водителями, а также у инвалидов и тех, для кого использование машины является жизненно важной необходимостью (например, семья живет далеко от цивилизации, где нет общественного транспорта). Но отстаивать свои права придется при помощи специальных справок.
В первую очередь санкции планируют применять к злостным неплательщикам по штрафам и должникам по алиментам. Еще одна внушительная категория – пользователи каршеринга, которые накопили долги по штрафам ГИБДД или внутренним штрафам от оператора, например, за повреждение машины.
Сотрудники ФССП не могут забирать права, они лишь вносят соответствующую отметку в базу. В свою очередь, сотрудники ГИБДД будут отлавливать таких водителей и составлять на них административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. На первый раз нарушителя ожидает до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года. Если водитель и дальше продолжит ездить без прав, его ждет штраф 30 000 рублей, арест на 15 суток или до 200 часов общественных работ.
По мнению экспертов, водители с приостановленными приставами правами будут продолжать управлять автомобилем. Поэтому на них откроют настоящую охоту и будут массово лишать прав. Под санкции могут попасть миллионы россиян.
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