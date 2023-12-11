Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло
Новый документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Эксперты говорят, что могут потребоваться и поправки в ПДД, поскольку в действующих правилах отсутствуют понятия «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации».
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Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций
Существует несколько неочевидных ситуаций, в которых автомобилисты могут понести финансовые потери только потому, что недостаточно хорошо знают свои законные права. Юрист рассказал, как вернуть деньги.Читать далее
-
11.12.2023, 07:31
Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
На автозаводе «Чеченавто» уже выпускают автомобили Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческие ГАЗели Next. В ближайшее время к ним присоединятся модели Ульяновского автозавода.Читать далее
-
11.12.2023, 07:05
На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 11 декабря, на переезде локомотив протаранил легковой автомобиль, внезапно выехавший перед ним на пути. В результате погибли два человека.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
11.12.2023, 00:07
АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать?
С 11 декабря на автозаводе в Тольятти автомобили семейства Lada Vesta начнут собирать в две смены. Эксперты называют такое решение в большей степени политическим. Спрос на машины есть, но есть и риск производства некомплекта.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
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