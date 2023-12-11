Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло

11.12.2023, 08:36

Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций

Существует несколько неочевидных ситуаций, в которых автомобилисты могут понести финансовые потери только потому, что недостаточно хорошо знают свои законные права. Юрист рассказал, как вернуть деньги.Читать далее