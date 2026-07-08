Верховный Суд отменил старое правило: пешеходов теперь нужно пропускать совсем по-другому

8 июля 2026, 08:35
Водителей начнут штрафовать за непропуск пешеходов еще до выхода на «зебру»
Водителей начнут штрафовать за непропуск пешеходов еще до выхода на «зебру»
В 2026 году изменились требования к поведению водителей у пешеходных переходов: теперь штрафы могут выписываться даже за действия, которые раньше не считались нарушением. Это важно для всех, кто ежедневно передвигается по городу на автомобиле.
В 2026 году Верховный Суд пересмотрел трактовку обязанностей водителей перед пешеходами, что сразу вызвало бурное обсуждение среди автомобилистов. Эти штрафы могут быть назначены даже в тех случаях, когда человек ещё не наступил на «зебру», а только имеет намерение идти дальше. Камеры и инспекторы стали обращать внимание не только на сам факт появления прохожего, но и на его реакцию на приближающийся автомобиль. Это создало новые риски для водителей, из-за которых теперь приходится учитывать не только сам выход на проезжую часть, но и поведение людей на обочинах.
Согласно обновлённым правилам, водитель обязан не мешать пешеходам. Если человек вынужден замедлить шаг, изменить направление или даже просто остановиться из-за машины, это может быть зафиксировано как нарушение. Штраф выписывается даже в том случае, если пешеход только сделал шаг вперёд, повернул к дороге или явно собирается начать переход. Размер штрафа за первое нарушение составляет 1500 рублей, при повторном или грубом нарушении постепенно увеличивается до 2500 рублей. Итоговое решение инспектора зависит от конкретной ситуации и поведения водителя.
Особое внимание уделяется нерегулируемым переходам, поворотам, выездам с прилегающих территорий и ситуациям, когда пешеходы могут быть не замечены сразу. Нарушение может быть зафиксировано автоматически, даже если человек ещё не начал движение по «зебре». Аналогичные требования применяются и возле общественного транспорта: если люди идут к автобусу или выходят из него, водитель обязан быть особенно внимательным.
Встречаются и спорные случаи, когда штраф можно оспорить: например, если пешеход идёт на красный свет, велосипедист пересекает дорогу, не спешившись, или человек выбегает на проезжую часть. Однако сохранение своих прав без видеозаписи является основой. Современные камеры анализируют траекторию движения и реакцию пешехода, что иногда приводит к ошибочным штрафам — например, если человек остановился поправить обувь или замедлился по другой причине.
Если нарушение признано, оплатить штраф можно со скидкой 25% в течение 20 дней. После этого неоплаченные штрафы передаются судебным приставам, которые могут блокировать счета, списывать средства и ограничивать административные действия. Даже если пешеход только собирается выйти на дорогу, лучше заранее снизить скорость и уступить — это поможет избежать лишних проблем.
По статистике последних лет, большинство штрафов за непропуск пешеходов фиксируются именно на нерегулируемых переходах и при поворотах. Новые правила подчёркивают, что теперь важна не только формальная сторона, но и реальное поведение участников дорожного движения. Это увеличивает нагрузку на водителей, но при этом соблюдаются меры безопасности на дорогах.
Если водитель уверен, что штраф выписан ошибочно, рекомендуется запросить полную видеозапись с камеры, а не ограничиваться фотографиями. В течение 10 дней можно подать жалобу, приложив запись регистратора, фотографии, письменные объяснения и, при необходимости, показания свидетелей. В случае отказа ГИБДД постановление можно оспорить в суде. Важно помнить: новые правила требуют от водителей большей внимательности и уступки пешеходам даже в неоднозначных ситуациях. Это связано с общей тенденцией к ужесточению контроля за безопасностью на дорогах и внедрением современных систем фиксации.
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