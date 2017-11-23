23 ноября 2017, 16:03

Водителей «окольцуют» браслетами. Для общей безопасности

За рулем устают абсолютно все водители. И если «частники» имеют прекрасную возможность остановиться, сделать пару-тройку приседаний, чтобы вернуть тонус, то сидящие за рулем маршрутных автобусов такой радости лишены. Но от их психофизиологического состояния зависит, в прямом смсыле слова, жизнь пассажиров.
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Чтобы понять, как себя чувствуют на работе водители автобусов, под эгидой «Агентства стратегических инициатив» пошли на эксперимент. Один из автобусных парков Великого Новгорода получил в краткосрочное пользование 5 устройств, передающих сигналы об этом самом психофизиологическом состоянии водителей.

Диагностическое устройство, разработанное российской компанией «Нейроком», представляет собой электронный комплект, состоящий из браслета на запястье водителя и мониторингового блока с кнопкой, передающего диспетчеру данные о состоянии «рулевого». Оценка происходит в 3 шага.

Первый – учёт рациональных действий или стиля вождения: насколько оперативно и системно водитель прибегает к нажатию на тормоз, включению указателей поворотов и открытию дверей. Второй шаг – анализ степени осознанности переключения внимания по данным т.н. «кожного сопротивления» на запястье водителя. Третий шаг – контроль «обратной связи» прибора с водителем: в случае ненадлежащих показателей по шагам 1-2, индикатор на мониторинговом блоке привлекает внимание звуковым сигналом и тревожным жёлтым светом, и водитель обязан нажать на предусмотренную на панели блока кнопку. В противном случае система сочтёт состояние водителя небезопасным для нахождения за рулём и включит аварийный сигнал.

По большому счету, новаций немного - в РЖД подобные «браслеты» для машинистов поездов «работают» аж с 1994 года и показали свою эффективность. Теперь вот дошла очередь до наземного транспорта, и это важно.

Апробация системы контроля только начинается. Результаты будут переданы в Москву для принятия решения о судьбе проекта, который находится под контролем у МВД, Минтранса и Минпромторга.

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Водителей «окольцуют» браслетами. Для общей безопасности
Чтобы понять, как себя чувствуют на работе водители автобусов, под эгидой «Агентства стратегических инициатив» пошли на эксперимент. Один из автобусных парков Великого Новгорода получил в краткосрочное пользование 5 устройств, передающих сигналы об этом самом психофизиологическом состоянии водителей.Диагностическое устройство, разработанное российской компанией «Нейроком», представляет собой электронный комплект, состоящий из браслета на запястье водителя и мониторингового блока с кнопкой, передающего диспетчеру данные о состоянии «рулевого». Оценка происходит в 3 шага. Первый – учёт рациональных действий или стиля вождения: насколько оперативно и системно водитель прибегает к нажатию на тормоз, включению указателей поворотов и открытию дверей. Второй шаг – анализ степени осознанности переключения внимания по данным т.н. «кожного сопротивления» на запястье водителя. Третий шаг – контроль «обратной связи» прибора с водителем: в случае ненадлежащих показателей по шагам 1-2, индикатор на мониторинговом блоке привлекает внимание звуковым сигналом и тревожным жёлтым светом, и водитель обязан нажать на предусмотренную на панели блока кнопку. В противном случае система сочтёт состояние водителя небезопасным для нахождения за рулём и включит аварийный сигнал.По большому счету, новаций немного - в РЖД подобные «браслеты» для машинистов поездов «работают» аж с 1994 года и показали свою эффективность. Теперь вот дошла очередь до наземного транспорта, и это важно. Апробация системы контроля только начинается. Результаты будут переданы в Москву для принятия решения о судьбе проекта, который находится под контролем у МВД, Минтранса и Минпромторга.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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