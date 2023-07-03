Водителей Петербурга предупредили о новой слежке на дорогах

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Петербургских водителей заблаговременно предупредили о появлении новых передвижных комплексов фото- и видеофиксации, следящих за соблюдением скоростного режима, пишет Gazeta.SPb . Камеры установят, в первую очередь, на набережных, где ровная широкая дорога провоцирует водителей ехать существенно быстрее разрешенных в городе 60 км/ч.

В центральной части Петербурга 9 июля сразу пять камер будут работать на Синопской набережной. Они разместятся на участках от улицы Моисеенко к проспекту Бакунина, от проспекта Бакунина к улице Моисеенко, к мосту Александра Невского и на проспекте Обуховской Обороны. Еще одна камера появится на Воскресенской набережной к Потемкинской улице.

Кроме того, комплексы фиксации установят в Приморском, Кронштадтском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Московском, Невском, Петроградском, Курортном и Красногвардейском районах Петербурга. Часть объектов разместят на участках КАД. Также контролировать соблюдение скоростного режима будут в Шушарах, Пушкине, Колпино и на Московском шоссе в Пушкинском районе города.

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