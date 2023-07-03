Водителей Петербурга предупредили о новой слежке на дорогах
В центральной части Петербурга 9 июля сразу пять камер будут работать на Синопской набережной. Они разместятся на участках от улицы Моисеенко к проспекту Бакунина, от проспекта Бакунина к улице Моисеенко, к мосту Александра Невского и на проспекте Обуховской Обороны. Еще одна камера появится на Воскресенской набережной к Потемкинской улице.
Кроме того, комплексы фиксации установят в Приморском, Кронштадтском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Московском, Невском, Петроградском, Курортном и Красногвардейском районах Петербурга. Часть объектов разместят на участках КАД. Также контролировать соблюдение скоростного режима будут в Шушарах, Пушкине, Колпино и на Московском шоссе в Пушкинском районе города.
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С каждым годом в России растет популярность автомобильных путешествий. Все больше людей предпочитают отправиться в отпуск не на поезде или самолете, а на своей машине. В этом случае важно не только собрать чемоданы, но и правильно подготовить автомобиль к дальней поездке.Читать далее
-
03.07.2023, 07:43
В огненном ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек (видео)
Серьезная авария произошла накануне вечером, в воскресенье, на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области. После столкновения один из автомобилей загорелся, погибли пять человек.Читать далее
-
03.07.2023, 07:16
Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка
Большинство россиян, решивших отдохнуть в этом году в Крыму, добираются на полуостров на личном автотранспорте через Крымский мост. Из-за жесткого контроля на въезде, отдыхающим надо быть готовыми провести несколько часов в очереди.Читать далее
-
03.07.2023, 06:05
На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
-
02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Спрос на дизельные автомобили в России сохраняется. Предложение по ним на вторичном рынке продолжает расти, но выбор новых машин не столь велик, да и стоят они дороже бензиновых аналогов.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
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Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
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