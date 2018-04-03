3 апреля 2018, 07:41

Водителей попросили не парковаться под деревьями

МЧС разослало предупреждение о резком ухудшении погоды. В Москве и Петербурге ожидается мокрый снег и усиление ветра до 15 – 17 м/с. В связи с этим автолюбителей просят не оставлять машины вблизи сомнительных конструкций и старых деревьев.
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По сообщению синоптиков, шторм надвигается с юга, поэтому первой на пути непогоды окажется Москва, а за ней и Петербург. Дождь сменится мокрым снегом. На дорогах будет очень скользко. Ветер усилится до 17 м/с. 

МЧС и городские власти просят водителей соблюдать осторожность на дороге, не спешить и не нарушать скоростной режим. Особое внимание советуют обратить при выборе места для парковки. Не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев. В идеале – оставить машину в гараже или крытом паркинге. Не стоит терять бдительности и пешеходам. Им также рекомендуют избегать деревьев и линий электропередач. По данным синоптиков, непогода продлится до вечера 3 апреля. 

В мае 2017 года в результате урагана, обрушившегося на Москву, погибли 16 человек, а пострадали не менее 170. Страховые компании зафиксировали около 2 000 заявлений от автомобилистов. Суммарный размер ущерба превысил 200 млн рублей.

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Отзывы по теме
BMW 320d E91 или Mercedes B-classe W245
Добрый день, автолюбители! Выбираю свой первый авто, бюджет до 600 тыс., остановился на 2 вариантах, выбрать не могу. По технической части я ноль, визуально БМВ мне нравится гораздо больше, но знакомые отговаривают, типа замучаюсь ремонтировать. БМВ - 2008 год, дизель, 180 тыс пробега, 2л, 177 л.с. Мерс ...
wanmarkos
Хочу купить Б/У авто, не знаю, автомат или механика? Подскажите?
вы же понимаете разницу механики и автомата? автомат конечно удобней, тем более если ещё и жена водит. ну а механика мне кажется надёжней.
komandir107
предлагают купить у меня авто,как-бы не кинули
как то это всё подозрительно и не понятно. лучше не связывайтесь. это лично моё мнение. я бы не рискнул
komandir107
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Водителей попросили не парковаться под деревьями
{{material_122664}}По сообщению синоптиков, шторм надвигается с юга, поэтому первой на пути непогоды окажется Москва, а за ней и Петербург. Дождь сменится мокрым снегом. На дорогах будет очень скользко. Ветер усилится до 17 м/с. МЧС и городские власти просят водителей соблюдать осторожность на дороге, не спешить и не нарушать скоростной режим. Особое внимание советуют обратить при выборе места для парковки. Не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев. В идеале – оставить машину в гараже или крытом паркинге. Не стоит терять бдительности и пешеходам. Им также рекомендуют избегать деревьев и линий электропередач. По данным синоптиков, непогода продлится до вечера 3 апреля. В мае 2017 года в результате урагана, обрушившегося на Москву, погибли 16 человек, а пострадали не менее 170. Страховые компании зафиксировали около 2 000 заявлений от автомобилистов. Суммарный размер ущерба превысил 200 млн рублей.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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