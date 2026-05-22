Почему обучение для владельцев «прулей» может изменить рынок - подробности

22 мая 2026, 09:10
Водителей праворульных авто ждут новые курсы: что задумали власти
В России обсуждают новые правила для водителей праворульных машин. Чиновники готовят специальные курсы. Решение вызвало споры среди экспертов. Подробности - в нашем материале.
В последние месяцы российские чиновники вновь обратили внимание на автомобили с правым рулем. Представители Минтранса, МВД и специалисты «НАМИ» приступили к анализу возможных рисков, связанных с эксплуатацией таких машин. Несмотря на серьезный подход, многие эксперты считают, что инициатива напоминает борьбу с давно устоявшейся традицией, особенно в регионах, где праворульные авто стали неотъемлемой частью жизни.
Сегодня в стране насчитывается почти четыре миллиона автомобилей с правым рулем - это примерно 9% всего автопарка. Для многих регионов, особенно на Дальнем Востоке, такие машины - не просто транспорт, а единственный доступный вариант. Причина проста: японские автомобили с правым рулем давно зарекомендовали себя как надежные и выносливые, особенно в суровых климатических условиях, где современные аналоги часто не выдерживают испытаний.
Власти, стремясь повысить безопасность на дорогах, предлагают ввести специальные обучающие программы для водителей праворульных машин. Планируется, что такие курсы станут частью стандартного обучения в автошколах. Однако эксперты отмечают, что подобные меры скорее направлены на устранение симптомов, а не самой проблемы. Основные сложности, по их мнению, связаны не с расположением руля, а с правильной настройкой оптики и зеркал под российские условия движения. Неправильная регулировка может привести к аварийным ситуациям вне зависимости от типа автомобиля.
Статистика показывает, что на первичном рынке доля праворульных машин минимальна - менее 0,3%. Большинство таких авто поступают в страну как подержанные, что обусловлено экономическими причинами и особенностями регионального спроса. Несмотря на это, для чиновников значительная доля «прулей» остается поводом для беспокойства и попыток стандартизации.
Юридически наличие правого руля не нарушает действующие правила дорожного движения. Любые ограничения сталкиваются с техническими регламентами Таможенного союза, что делает их реализацию крайне сложной. Тем не менее, обсуждение новых курсов продолжается, и власти изучают целесообразность их внедрения в регионах с высокой концентрацией таких автомобилей.
Эксперты подчеркивают, что техническое состояние праворульных машин зачастую лучше, чем у многих других транспортных средств. Вместо дополнительных курсов, по их мнению, стоит уделить больше внимания состоянию дорожной инфраструктуры. Тем временем, вопрос о необходимости переоборудования фар на японских авто остается актуальным: это требование связано с предотвращением ослепления встречных водителей и соблюдением стандартов безопасности.
Пока речи о полном запрете правого руля не идет. Власти ограничиваются анализом рисков и обсуждением возможных изменений в обучении. Главной проблемой по-прежнему считается ограниченный обзор при обгоне на узких дорогах с двусторонним движением. Окончательное решение по обязательности курсов для владельцев «прулей» пока не принято, но обсуждение продолжается.
