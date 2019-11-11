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11 ноября 2019, 00:01

Водителей предлагают поощрять за аккуратное вождение

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В правительстве задумались о создании системы бонусов для аккуратных водителей. В тестовом режиме она может заработать уже в следующем году. Система станет очередным шагом на пути повышения дорожной безопасности.
Водителей предлагают поощрять за аккуратное вождение

Фото: Starline

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Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с делегатами съезда «Деловой России» рассказал о планах правительства поощрять аккуратных водителей. Подробности бонусной системы обсудят на очередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает РИА «Новости». Таким образом, власти хотят стимулировать «правильное поведение» на дороге.

В основу системы ляжет онлайн-контроль за частными автомобилями. По словам господина Акимова, чтобы «поощрять, надо видеть транспортное средство». Ранее 100km.ru писал о планах НТИ «Автонет» создать в будущем базу данных «Автодата», которая будет собирать информацию об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. Стимулировать водителей добровольно устанавливать телематическое оборудование будут при помощи бонусов.

Дисциплинированные водители смогут рассчитывать на скидки по ОСАГО. Сейчас некоторые страховые компании предлагают клиентам только скидки по КАСКО. Они просят установить в автомобиль телематику, и в зависимости от результатов стоимость КАСКО может снизиться до 30%. Новый законопроект о скидках по ОСАГО уже подготовлен и ждет рассмотрения в Госдуме. Кроме того, бонусами, накопленными за аккуратное вождение, можно будет оплачивать штрафы ГИБДД.
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Водителей предлагают поощрять за аккуратное вождение
{{material_127853}}Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с делегатами съезда «Деловой России» рассказал о планах правительства поощрять аккуратных водителей. Подробности бонусной системы обсудят на очередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает РИА «Новости». Таким образом, власти хотят стимулировать «правильное поведение» на дороге.В основу системы ляжет онлайн-контроль за частными автомобилями. По словам господина Акимова, чтобы «поощрять, надо видеть транспортное средство». Ранее 100km.ru писал о планах НТИ «Автонет» создать в будущем базу данных «Автодата», которая будет собирать информацию об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. Стимулировать водителей добровольно устанавливать телематическое оборудование будут при помощи бонусов.Дисциплинированные водители смогут рассчитывать на скидки по ОСАГО. Сейчас некоторые страховые компании предлагают клиентам только скидки по КАСКО. Они просят установить в автомобиль телематику, и в зависимости от результатов стоимость КАСКО может снизиться до 30%. Новый законопроект о скидках по ОСАГО уже подготовлен и ждет рассмотрения в Госдуме. Кроме того, бонусами, накопленными за аккуратное вождение, можно будет оплачивать штрафы ГИБДД.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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