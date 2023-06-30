Водителей предупредили о новой схеме мошенников: в зоне риска нарушители правил парковки

Ранее мы писали В Петербурге начали эвакуировать машины без номеров С 4 мая 2023 года припаркованные в центре Петербурга автомобили без номерных знаков начали отправлять на спецстоянку ... Читать далее

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik рассказал, как водители эвакуаторов «разводят» автомобилистов. Они специально ищут неправильно припаркованные автомобили, например, стоящие вторым рядом. Обычно в таком случае водитель оставляет под стеклом свой номер телефона. Мошенник ставит эвакуатор рядом, звонит владельцу под видом случайного прохожего и сообщает, что его машину хотят эвакуировать.

Автовладелец быстро возвращается, действительно видит эвакуатор рядом со своей машиной, садиться в нее и быстро уезжает. Через несколько минут ему вновь перезванивает «доброжелатель» и просит отблагодарить за ценную информацию, позволившую избежать проблем и сохранить деньги. В зависимости от стоимости машины суммы перечисляют разные – от 2 000 до 10 000 рублей. Ведь благодаря звонку доброго самаритянина удалось сэкономить время и нервы. Юрист посоветовал парковать машину правильно, чтобы у недобросовестных эвакуаторщиков не было возможности применить свою мошенническую схему.

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