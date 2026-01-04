Сколько придется заплатить за забытые права – новые правила и неожиданные последствия

Водителей с просроченными правами ждут крупные штрафы с 2026 года

Скоро изменятся правила для автомобилистов. Новые требования коснутся всех водителей. Неожиданные штрафы могут удивить многих. Проверьте свои документы заранее. Подробности в нашем материале.

С наступлением 2026 года в России изменится порядок продления водительских удостоверений. Автоматическое продление, к которому привыкли многие автомобилисты, уйдет в прошлое. Теперь каждый, у кого истекает срок действия прав, должен будет самостоятельно позаботиться о замене документа.

Если водитель проигнорирует этот момент и продолжит ездить с просроченными правами, ему грозит серьезное наказание. Размер штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы смогут временно отстранить нарушителя от управления транспортом, а сам автомобиль отправить на штрафстоянку.

Ранее, до конца 2025 года, действовало правило, по которому права, срок которых подходил к концу, автоматически продлевались на три года. Это было временной мерой, и теперь она отменяется. С 1 января 2026 года все водители должны будут лично подавать заявление на замену удостоверения. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в любом отделении ГИБДД.

Эксперты советуют не откладывать замену прав на последний момент. Процедура может занять время, особенно если возникнет наплыв желающих в начале года. Лучше заранее проверить срок действия своих документов и подготовиться к обновлению.

Стоит помнить, что управление автомобилем с просроченными правами считается серьезным нарушением. Помимо штрафа, возможны дополнительные неприятности: временное лишение возможности пользоваться машиной и расходы на эвакуацию транспорта. Поэтому внимательность к срокам и своевременная подача заявления помогут избежать лишних проблем и финансовых потерь.