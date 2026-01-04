Сколько придется заплатить за забытые права – новые правила и неожиданные последствия

4 января 2026, 23:52
Водителей с просроченными правами ждут крупные штрафы с 2026 года
Скоро изменятся правила для автомобилистов. Новые требования коснутся всех водителей. Неожиданные штрафы могут удивить многих. Проверьте свои документы заранее. Подробности в нашем материале.
С наступлением 2026 года в России изменится порядок продления водительских удостоверений. Автоматическое продление, к которому привыкли многие автомобилисты, уйдет в прошлое. Теперь каждый, у кого истекает срок действия прав, должен будет самостоятельно позаботиться о замене документа.
Если водитель проигнорирует этот момент и продолжит ездить с просроченными правами, ему грозит серьезное наказание. Размер штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы смогут временно отстранить нарушителя от управления транспортом, а сам автомобиль отправить на штрафстоянку.
Ранее, до конца 2025 года, действовало правило, по которому права, срок которых подходил к концу, автоматически продлевались на три года. Это было временной мерой, и теперь она отменяется. С 1 января 2026 года все водители должны будут лично подавать заявление на замену удостоверения. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в любом отделении ГИБДД.
Эксперты советуют не откладывать замену прав на последний момент. Процедура может занять время, особенно если возникнет наплыв желающих в начале года. Лучше заранее проверить срок действия своих документов и подготовиться к обновлению.
Стоит помнить, что управление автомобилем с просроченными правами считается серьезным нарушением. Помимо штрафа, возможны дополнительные неприятности: временное лишение возможности пользоваться машиной и расходы на эвакуацию транспорта. Поэтому внимательность к срокам и своевременная подача заявления помогут избежать лишних проблем и финансовых потерь.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
06.01.2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.Читать далее
-
06.01.2026, 13:59
Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе
Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.Читать далее
-
05.01.2026, 21:58
Водительские права теперь принимают в российских отелях для заселения гостей
С 2026 года в России изменились правила заселения в гостиницы. Теперь водительское удостоверение стало альтернативой паспорту. Нововведение касается всех автолюбителей. Как это повлияет на путешествия - читайте в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 19:26
Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы
Speedboard - это не просто очередной электросамокат. Его внешний вид вызывает вопросы, но на деле он удивляет. Почему этот необычный транспорт стал хитом среди любителей городских приключений? Узнайте, как он меняет представление о передвижении по мегаполису.Читать далее
-
05.01.2026, 10:22
Как заставить навигатор работать при глушении GPS и не заблудиться
В центре Москвы навигаторы часто теряют сигнал. Водители сталкиваются с ошибками маршрута. Есть способ повысить точность без сторонних приложений. Но у него есть свои минусы. Проверьте, поможет ли он вам.Читать далее
-
04.01.2026, 22:59
Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года по новым правилам
Водителей России ждут перемены с 2026 года. Новые стандарты знаков, рост штрафов и тарифов. Изменения коснутся и такси, и автошкол. Неожиданные детали в новых законах. Готовы ли вы к переменам на дорогах?Читать далее
-
03.01.2026, 23:24
Когда можно садиться за руль после алкоголя и как не попасться на штраф
Сколько времени требуется, чтобы алкоголь исчез из организма? Почему одни водители трезвеют быстрее других? Как не ошибиться с расчетом и не лишиться прав? Врач-нарколог делится неожиданными деталями. Проверьте, когда реально безопасно садиться за руль.Читать далее
-
02.01.2026, 16:49
В России разрешили создавать платные зоны для проезда в городах с 2026 года
Власти получили новые полномочия в регулировании городских дорог. Изменения затронут Москву и Сириус. Вступление в силу уже скоро. Подробности о нововведениях читайте в нашем материале.Читать далее
