Почему автомат в правах может обернуться крупным штрафом - важные нюансы

1 сентября 2026, 09:52
Водителей штрафуют до 15 тысяч за езду на механике с отметкой «АТ»
Водителей штрафуют до 15 тысяч за езду на механике с отметкой «АТ»
Российские автомобилисты сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - особая отметка в водительских правах. Не все знают о новых правилах. Подробности - в нашем материале.
Многие автомобилисты уверены, что открытая категория «B» в водительском удостоверении дает право управлять любым легковым автомобилем. Однако с 2014 года в России действует важное ограничение: если в правах стоит отметка «АТ», садиться за руль машины с механической коробкой передач запрещено. Нарушение этого правила может обойтись в сумму до 15 тысяч рублей.
Как сообщает njcar.ru, отметка «АТ» появляется у тех, кто проходил обучение и сдавал экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией. Такой водитель не демонстрировал навыки работы со сцеплением и ручным переключением передач, поэтому ему разрешено управлять только машинами с автоматом. Если инспектор ГАИ остановит такого водителя за рулем автомобиля с механикой, это будет считаться управлением без необходимого допуска.
Штраф за подобное нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Причем неважно, сколько лет водитель ездил на автомате - если он пересел на машину с механической коробкой, даже на короткое расстояние, это уже нарушение. Многие узнают об этом ограничении только после остановки инспектором.
Ситуация может осложниться, если отметка «АТ» появилась в правах после их замены. Иногда это связано с медицинским заключением: если у водителя возникли проблемы со здоровьем, мешающие использовать сцепление, ему разрешают управлять только автомобилями с автоматической трансмиссией. В таком случае ограничение распространяется на все категории, если запись стоит в пункте 14 удостоверения, или только на одну категорию, если отметка указана в пункте 12 рядом с конкретной буквой.
Механическая коробка требует точных и скоординированных движений, особенно в городских пробках. Автоматическая трансмиссия избавляет от необходимости постоянно работать с педалью сцепления, что значительно облегчает управление для людей с ограниченными возможностями.
Важно внимательно следить за тем, где именно в правах стоит отметка «АТ». Если она указана напротив категории «B», то управлять легковыми автомобилями с механикой нельзя. Если же ограничение касается других категорий, его действие распространяется только на них.
Нарушение медицинских предписаний также влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Водитель, проигнорировавший такое ограничение, считается не имеющим права управления соответствующим транспортом.
Таким образом, даже привычная поездка на чужой машине может привести к серьезным финансовым потерям. Перед тем как сесть за руль автомобиля с механической коробкой, стоит убедиться, что в правах нет отметки «АТ», иначе встреча с инспектором ГАИ может закончиться крупным штрафом.
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