Неожиданные последствия новой отметки GCL - как избежать крупного штрафа

10 июня 2026, 19:09
Водителей старше 45 лет штрафуют за нарушение условий в правах
Водителей старше 45 лет штрафуют за нарушение условий в правах
В правах появилась новая отметка. Многие не придают ей особого значения. Она может привести к крупному штрафу - до 15 000 рублей. Проверьте свои документы после замены.
С недавних пор в водительских удостоверениях россиян появилась новая отметка, которая может обернуться серьезными неприятностями на дороге. Как сообщает njcar.ru, речь идет о специальном коде GCL, который указывается рядом с основными данными владельца после прохождения медицинской комиссии. Эта аббревиатура означает, что управлять автомобилем разрешено только при условии коррекции зрения - с помощью очков или контактных линз.
Особенно часто такая отметка появляется у водителей старше 45 лет, ведь именно в этом возрасте зрение начинает ухудшаться. Однако многие автомобилисты, получая новые права, обращают внимание лишь на категории и срок действия, не вникая в дополнительные графы. В результате о наличии особых требований вспоминают уже при встрече с инспектором ГАИ.
Если в удостоверении стоит отметка GCL, водитель обязан соблюдать ее при каждой поездке. Нарушение этого условия приравнивается к управлению транспортом без необходимого допуска. За это предусмотрен штраф по статье 12.7 КоАП РФ - до 15 000 рублей.
Многие предпочитают использовать контактные линзы, ведь определить их наличие визуально невозможно. Инспектор не может доказать отсутствие линз, если водитель утверждает, что они надеты. В такой ситуации для подтверждения нарушения требуется медицинское освидетельствование. Только его результаты могут служить основанием для назначения штрафа.
Если решение о наказании принято без проведения медосмотра, водитель вправе оспорить его. При разбирательстве учитываются только официальные документы и соблюдение всех процессуальных норм, а не предположения инспектора.
Стоит помнить, что состояние зрения может меняться со временем - после операций, лечения или просто с возрастом. Если требования к здоровью изменились, рекомендуется пройти новую медицинскую комиссию и обновить документы, чтобы избежать недоразумений на дороге.
После замены водительского удостоверения важно внимательно изучить все записи, даже если они кажутся незначительными. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и крупных штрафов в будущем.
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