3 апреля 2020, 00:41
Водителей такси защитят перегородками
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Такси-сервис «Ситимобил» придумал еще один барьер на пути распространения коронавирусной инфекции. Причем барьер – в прямом смысле слова. Уже сегодня на улицы Москвы обещают вывести автомобили, оборудованные перегородками между водителем и пассажирами.
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Первые тестовые автомобили с перегородками появятся «на линии» уже в пятницу, 3 марта. По информации ТАСС, стоимость изготовления первых прототипов перегородок «Ситимобил» берет на себя. Ведутся переговоры с партнерскими таксопарками об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к сервису «Ситимобил».
Быстро оснастить все автомобили перегородками не смогут. Как сообщили в компании, новая опция появится в мобильном приложении в качестве дополнительной услуги. Уже сейчас к числу таких «особых опций» относятся детские кресла, возможность перевозки домашних питомцев и даже право передвигаться по полосе, выделенной для общественного транспорта. Скажется ли новое оборудование на стоимости поездки, пока не уточняется.
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Отзывы по теме
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
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