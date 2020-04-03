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3 апреля 2020, 00:41

Водителей такси защитят перегородками

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Такси-сервис «Ситимобил» придумал еще один барьер на пути распространения коронавирусной инфекции. Причем барьер – в прямом смысле слова. Уже сегодня на улицы Москвы обещают вывести автомобили, оборудованные перегородками между водителем и пассажирами.
Водителей такси защитят перегородками

 

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Нарастающая эпидемия вынуждает искать все новые методы борьбы с распространением заразы. «Ситимобил» разработает для своих автомобилей такси перегородки, которые будут устанавливать между пассажирами и водителями. Они должны гарантированно исключить распространение каких-либо вирусов.

Первые тестовые автомобили с перегородками появятся «на линии» уже в пятницу, 3 марта. По информации ТАСС, стоимость изготовления первых прототипов перегородок «Ситимобил» берет на себя. Ведутся переговоры с партнерскими таксопарками об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к сервису «Ситимобил».

Быстро оснастить все автомобили перегородками не смогут. Как сообщили в компании, новая опция появится в мобильном приложении в качестве дополнительной услуги. Уже сейчас к числу таких «особых опций» относятся детские кресла, возможность перевозки домашних питомцев и даже право передвигаться по полосе, выделенной для общественного транспорта. Скажется ли новое оборудование на стоимости поездки, пока не уточняется.

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Отзывы по теме
Билет 2 вопрос 1
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Филя_
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Иван
Carboy
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Wahaebiev
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Водителей такси защитят перегородками
{{material_129425}}Нарастающая эпидемия вынуждает искать все новые методы борьбы с распространением заразы. «Ситимобил» разработает для своих автомобилей такси перегородки, которые будут устанавливать между пассажирами и водителями. Они должны гарантированно исключить распространение каких-либо вирусов.Первые тестовые автомобили с перегородками появятся «на линии» уже в пятницу, 3 марта. По информации ТАСС, стоимость изготовления первых прототипов перегородок «Ситимобил» берет на себя. Ведутся переговоры с партнерскими таксопарками об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к сервису «Ситимобил».Быстро оснастить все автомобили перегородками не смогут. Как сообщили в компании, новая опция появится в мобильном приложении в качестве дополнительной услуги. Уже сейчас к числу таких «особых опций» относятся детские кресла, возможность перевозки домашних питомцев и даже право передвигаться по полосе, выделенной для общественного транспорта. Скажется ли новое оборудование на стоимости поездки, пока не уточняется.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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