14 июня 2019, 07:39
Водителей ждет экспресс-тест на алкоголь и наркотики
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Госавтоинспекция выступила с инициативой ввести оперативные проверки водителей на состояние опьянения, алкогольного или наркотического. Инспекторы ДПС будут предлагать водителям пройти экспресс-тест. Для этого достаточно только дунуть в алкостестер и провести языком по тестовой полоске.
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Экспресс-тест покажет лишь наличие самого факта опьянения, а не его тяжесть. При проверке на алкоголь водителю предложат дунуть в трубочку, проверка на наркотики будет осуществляться при помощи кассетного слюнного теста, который чувствителен к нескольким основным видам психотропных веществ. При обнаружении алкоголя на алкотестере просто загорится лампочка, а тестовая полоска изменит цвет. Экспресс-тест не будет считаться медосвидетельствованием. Понятых, видеосъемки, составления документов не потребуется, но и отказаться от процедуры водитель сможет без правовых последствий.
Если признаков опьянения нет и прибор опьянения не выявил, водитель сможет ехать дальше. Но если экспресс-тест покажет наличие опьянения, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование по всем правилам – с понятыми и съемкой. В МВД заявляют, что подобные тесты позволят эффективнее выявлять пьяных водителей и устранят субъективную составляющую. Эксперты указывают на огромный потенциал для злоупотреблений. Недобросовестные инспекторы смогут запросто имитировать показания экспресс-тестов и вымогать у водителей взятки.
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