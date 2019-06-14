14 июня 2019, 07:39

Водителей ждет экспресс-тест на алкоголь и наркотики

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Госавтоинспекция выступила с инициативой ввести оперативные проверки водителей на состояние опьянения, алкогольного или наркотического. Инспекторы ДПС будут предлагать водителям пройти экспресс-тест. Для этого достаточно только дунуть в алкостестер и провести языком по тестовой полоске.
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Соответствующий законопроект МВД размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Ввести экспресс-проверку на алкоголь и наркотики ведомство предлагает давно. Осталось только утвердить процедуру. До сих пор инспектор мог отправить водителя на медицинское освидетельствование только на основании субъективных признаков: запах алкоголя изо рта, покраснение лица, неустойчивость позы, нарушение речи и неадекватное поведение. Теперь к ним хотят добавить еще и показания приборов.

Экспресс-тест покажет лишь наличие самого факта опьянения, а не его тяжесть. При проверке на алкоголь водителю предложат дунуть в трубочку, проверка на наркотики будет осуществляться при помощи кассетного слюнного теста, который чувствителен к нескольким основным видам психотропных веществ. При обнаружении алкоголя на алкотестере просто загорится лампочка, а тестовая полоска изменит цвет. Экспресс-тест не будет считаться медосвидетельствованием. Понятых, видеосъемки, составления документов не потребуется, но и отказаться от процедуры водитель сможет без правовых последствий. 

Если признаков опьянения нет и прибор опьянения не выявил, водитель сможет ехать дальше. Но если экспресс-тест покажет наличие опьянения, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование по всем правилам – с понятыми и съемкой. В МВД заявляют, что подобные тесты позволят эффективнее выявлять пьяных водителей и устранят субъективную составляющую. Эксперты указывают на огромный потенциал для злоупотреблений. Недобросовестные инспекторы смогут запросто имитировать показания экспресс-тестов и вымогать у водителей взятки.

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Куда едем летом?
эх, поездка все море подавай, солнце а я бы наоборот уехала бы куда-то, где прохладнее в городе жуткая жара и духота В лес бы, та к речке хорошей большой компанией, вечера под гитарку и плов на костре ляпотааааа или вообще устроить мини-тур по нескольким местам
JuneSummer.1
Забавная история на заправке
добрый вечер, всем читающим не первый раз подобное читаю и у людей хватает на это совести заправщик, кассир, все молодцы, там явно какая-то хитроумная схема Автор, не переживайте, все что случилось на их совести, им все вернется бумерангом жизнь так часто с нами поступает
JuneSummer.1
Бьют машину!!!
тема от 2010 года, скорее всего уже все решилось была и у меня подобная ситуация, то царапали, то дворники отламывали. но потом прекратилось, когда машина пару дней постояла на стоянке на Вашем месте я бы, скорее всего, караулила бы. заловила бы, и с поличным - полиции.
JuneSummer.1
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Водителей ждет экспресс-тест на алкоголь и наркотики
{{material_126523}}Соответствующий законопроект МВД размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Ввести экспресс-проверку на алкоголь и наркотики ведомство предлагает давно. Осталось только утвердить процедуру. До сих пор инспектор мог отправить водителя на медицинское освидетельствование только на основании субъективных признаков: запах алкоголя изо рта, покраснение лица, неустойчивость позы, нарушение речи и неадекватное поведение. Теперь к ним хотят добавить еще и показания приборов.Экспресс-тест покажет лишь наличие самого факта опьянения, а не его тяжесть. При проверке на алкоголь водителю предложат дунуть в трубочку, проверка на наркотики будет осуществляться при помощи кассетного слюнного теста, который чувствителен к нескольким основным видам психотропных веществ. При обнаружении алкоголя на алкотестере просто загорится лампочка, а тестовая полоска изменит цвет. Экспресс-тест не будет считаться медосвидетельствованием. Понятых, видеосъемки, составления документов не потребуется, но и отказаться от процедуры водитель сможет без правовых последствий. Если признаков опьянения нет и прибор опьянения не выявил, водитель сможет ехать дальше. Но если экспресс-тест покажет наличие опьянения, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование по всем правилам – с понятыми и съемкой. В МВД заявляют, что подобные тесты позволят эффективнее выявлять пьяных водителей и устранят субъективную составляющую. Эксперты указывают на огромный потенциал для злоупотреблений. Недобросовестные инспекторы смогут запросто имитировать показания экспресс-тестов и вымогать у водителей взятки.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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