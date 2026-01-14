Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 14:28

Что изменится для автомобилистов — неожиданные детали и суммы штрафов

В 2026 году в России вступили в силу новые правила для водителей. Штрафы выросли, появились новые основания для наказаний. Некоторые изменения уже действуют, другие обсуждаются. Не все автомобилисты готовы к таким переменам.

С наступлением 2026 года российские автомобилисты столкнулись с целым рядом изменений в правилах дорожного движения и административных наказаниях. Законодатели не ограничились косметическими правками - суммы штрафов выросли, а список нарушений, за которые можно получить серьезное наказание, расширился. Некоторые инициативы уже реализованы, другие пока обсуждаются, но их внедрение - вопрос времени.

Одно из самых заметных нововведений связано с окончанием автоматического продления водительских удостоверений. Теперь, если срок действия прав истек, водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за каждую поездку с просроченным документом. Более того, нарушителя отстранят от управления, а машину отправят на штрафстоянку. Все расходы, связанные с эвакуацией и хранением, ложатся на плечи водителя. Если же за рулем окажется не владелец автомобиля, ему тоже не избежать ответственности - штраф составит 30 тысяч рублей. Автоматическое продление, напомним, действовало для прав, срок которых истекал с 2022 по 2025 год, и позволяло ездить еще три года. Теперь такой возможности больше нет.

Еще одна важная перемена - ужесточение контроля за тонировкой стекол. С января 2026 года лазейки для временно ввезенных автомобилей из стран вне Таможенного союза закрыты. Теперь требования по светопропусканию - не менее 70% для лобового и передних боковых стекол - обязательны для всех. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Казалось бы, сумма незначительная, но массовость проверок и отсутствие исключений делают это правило весьма ощутимым для многих.

Особое внимание уделено безопасности детей в автомобиле. Теперь за перевозку ребенка без автокресла или бустера физическим лицам придется заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних трех. Для должностных лиц и самозанятых сумма выросла до 50 тысяч, а для юридических лиц - до 200 тысяч рублей. Это не просто формальность: власти явно намерены сделать детскую безопасность на дорогах приоритетом.

Не обошли стороной и автосалоны. Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг выросли в разы. Теперь должностные лица и индивидуальные предприниматели рискуют заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, а юридические лица - от 200 до 500 тысяч. Ранее суммы были куда скромнее. Покупатели автомобилей, которые сталкивались с обязательными страховками или дополнительными опциями, теперь могут рассчитывать на защиту со стороны закона.

В 2026 году камеры на дорогах могут получить новое назначение - фиксировать отсутствие полиса ОСАГО у водителей. Законопроект уже прошел первое чтение, и если его примут, штраф за отсутствие страховки составит 800 рублей, причем не чаще одного раза в сутки. За повторное нарушение - от 3 до 5 тысяч рублей. Это новшество способно серьезно изменить отношение к обязательному страхованию.

Интересно, что камеры могут начать следить не только за водителями, но и за пешеходами. В случае пересечения железнодорожных путей в неположенном месте, «письма счастья» будут приходить и им. Сейчас проект находится на стадии обсуждения, но тенденция очевидна: контроль становится все более тотальным. За выезд на переезд при закрытом шлагбауме автомобилисту грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода.

Еще одна инициатива - борьба с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами. Законопроект, который увеличивает штраф за шум в десять раз - с 500 до 5 тысяч рублей - уже прошел первое чтение. Фиксировать такие нарушения будут специальные камеры «Эфир». Власти подчеркивают, что собранные средства пойдут на обновление общественного транспорта в регионах. Это решение выглядит логичным, но вызывает вопросы у владельцев тюнингованных машин и мотоциклов.

Все эти изменения, как ни крути, делают жизнь автомобилиста сложнее и дороже. С одной стороны, ужесточение наказаний должно повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. С другой - не все готовы к таким резким переменам, и многие считают, что государство просто ищет новые способы пополнить бюджет. Как бы там ни было, игнорировать новые правила не получится: штрафы стали слишком ощутимыми, а контроль - всеобъемлющим.

