МВД разрабатывает новые тесты на алкоголь и наркотики: чем то грозит водителям

Водителей ждут новые тесты: МВД внедряет приборы для анализа слюны

Вышло разъяснение МВД: теперь для выявления наркотиков у водителей будут использоваться специальные приборы, анализирующие слюну. Алкотестеры останутся для проверки на алкоголь. Что изменится на практике - объясняем подробно.

Российских автомобилистов ждет важное нововведение: МВД официально подтвердило, что для проверки водителей на наличие наркотических веществ теперь будут использоваться новые приборы, анализирующие образцы слюны. Это решение напрямую затрагивает всех, кто регулярно садится за руль, ведь меняется сама процедура освидетельствования на состояние опьянения.

Как пояснила представитель МВД Ирина Волк, если у инспектора появятся подозрения, что водитель находится под воздействием запрещенных веществ, ему предложат пройти экспресс-тест с помощью специального устройства, определяющего наличие наркотиков по слюне. Такой подход позволит быстрее и точнее выявлять случаи употребления психоактивных веществ, что особенно актуально на фоне роста числа ДТП, связанных с наркотическим опьянением.

При этом привычные алкотестеры никуда не исчезнут. Для проверки на алкоголь инспекторы ГАИ по-прежнему будут использовать устройства, фиксирующие пары этанола в выдыхаемом воздухе. МВД подчеркивает: оба типа тестирования будут проводиться только с согласия водителя, что важно с точки зрения соблюдения прав граждан.

Ранее в ведомстве подготовили проект постановления, который вносит изменения в действующие правила освидетельствования. В документе отмечается, что новые приборы позволят не только выявлять алкоголь, но и фиксировать следы запрещенных веществ по слюне. Однако до недавнего времени оставалось неясным, в каких случаях и для каких категорий водителей будут применяться разные методы проверки.

Сейчас ситуация прояснилась: если есть основания подозревать наркотическое опьянение, инспектор предложит пройти тест на слюне. Если же речь идет о возможном употреблении алкоголя - будет использован стандартный алкотестер. Такой подход, по мнению экспертов, позволит повысить объективность и прозрачность процедуры, а также снизить количество спорных ситуаций на дорогах.

Для российских водителей это означает, что к стандартной проверке на алкоголь добавляется еще один инструмент контроля - экспресс-анализ слюны. Важно помнить: отказ от прохождения теста может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до лишения прав. Поэтому стоит заранее знать свои права и быть готовым к новым правилам.

Как отмечают специалисты, внедрение новых приборов - это шаг к более современному и эффективному контролю за состоянием водителей. В условиях, когда на дорогах все чаще фиксируются случаи управления автомобилем в состоянии опьянения, такие меры выглядят оправданными. Однако важно, чтобы процедура оставалась максимально прозрачной и не нарушала права добросовестных автомобилистов.