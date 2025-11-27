Ездят без удостоверений и бьются насмерть: кто виноват в росте смертельных ДТП?

27 ноября 2025, 11:34
Водители без прав стали новой угрозой на дорогах России в 2025 году
Водители без прав стали новой угрозой на дорогах России в 2025 году
Статистика аварийности снова удивляет. На дорогах появились новые риски. Водители стали чаще нарушать правила. Увеличилось число серьезных происшествий. Разбираемся в главных причинах трагедий.
Дорожная обстановка в России, несмотря на общее снижение числа аварий, продолжает вызывать серьезную озабоченность. Появляются новые тревожные тенденции, которые сводят на нет многолетние усилия по повышению безопасности. Как сообщает «Российская Газета», анализ аварийности за десять месяцев 2025 года показал, что основной причиной трагедий по-прежнему остается человеческий фактор. Почти девять из десяти ДТП с пострадавшими происходят по вине водителей.
Основные причины аварий: от скорости до невнимательности
Самым распространенным видом ДТП остаются столкновения. За отчетный период их зафиксировано более 47 тысяч, и хотя это меньше, чем в прошлом году, в них оборвались жизни свыше 5 тысяч человек. Главная причина - превышение скорости. Даже опытные водители переоценивают свои возможности, забывая, что дорожные и погодные условия требуют выбирать такой скоростной режим, который позволит полностью контролировать автомобиль.
На втором месте - пренебрежение правилами проезда перекрестков. Здесь статистика показывает неприятный рост числа погибших - почти на 2,3%. Причина часто банальна: водитель отвлекся на смартфон, не оценил обстановку и спровоцировал аварию. Еще одно смертельно опасное нарушение - выезд на полосу встречного движения. Хотя таких ДТП становится меньше, их последствия катастрофичны. Интересно, что большинство трагедий происходит не там, где обгон запрещен, а там, где он разрешен, но водитель неверно рассчитал скорость, дистанцию и возможности своей машины.
Новая угроза: водители без прав и дети за рулем
Пожалуй, самой пугающей тенденцией стал резкий рост числа аварий, спровоцированных людьми, у которых никогда не было водительского удостоверения. Количество таких ДТП подскочило на 11,6%, а число раненых в них - на 12,1%. Речь идет не о тех, кого лишили прав, а именно о тех, кто сел за руль, не имея на это законных оснований. Возможно, это связано с сокращением числа патрулей ДПС на дорогах и упором на камеры, которые не могут проверить наличие документов у водителя.
Параллельно растет и другая проблема - дети за рулем. Увеличивается количество аварий с участием несовершеннолетних водителей, особенно на мопедах, питбайках и мощных электросамокатах. Родители, покупая ребенку такую технику в подарок, часто не осознают, что дарят ему спортивный инвентарь, не предназначенный для дорог общего пользования. Результат - рост числа ДТП с детьми-водителями мототранспорта и увеличение смертельных случаев на 16,3%.
Пешеходы и мотоциклисты: группы повышенного риска
Несмотря на снижение общего числа наездов на пешеходов, выросло количество трагедий на нерегулируемых переходах. Часто виноваты сами пешеходы: они выходят на дорогу, не глядя по сторонам, увлекшись гаджетами, и игнорируют световозвращающие элементы. По статистике, 97% сбитых в темное время суток пешеходов не имели на одежде «светлячков», которые могли бы спасти им жизнь.
Выросло и число происшествий с участием мотоциклистов - более чем на 8%. Почти в 2/3 случаев у водителей двухколесного транспорта не было прав, а в 40% случаев они были пьяны. Это говорит о высоком уровне безрассудства в этой среде.
Что делать? Профилактика и жесткий контроль
Госавтоинспекция постоянно проводит профилактическую работу: рейды, акции, занятия в школах и даже в перинатальных центрах, где будущим родителям рассказывают о важности детских автокресел. Кстати, число аварий из-за неправильной перевозки детей тоже выросло. Однако, если с большинством участников движения можно работать через просвещение, то на тех, кто сознательно садится за руль без прав, действуют только жесткие меры. Единственный эффективный инструмент - это тотальный контроль, рейды и неотвратимость наказания, главная цель которого - не оштрафовать, а убрать опасного водителя с дороги, пока не случилась беда.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 14:52
Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП
Страховые компании обновили статистику. Они назвали самые аварийные регионы. Где водителям стоит быть осторожнее? Данные могут вас сильно удивить. Узнайте, попала ли ваша область в список. Риск попасть в аварию очень высок.Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
-
27.11.2025, 13:55
Подмосковный водитель поплатился правами за номера без триколора
Обычная остановка на дороге стала роковой. Инспекторы заметили странные госномера. Экспертиза подтвердила их худшие опасения. Водитель на полгода остался без прав. Узнайте, какие детали привели к наказанию.Читать далее
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
27.11.2025, 10:58
Московских водителей ждут новые цены на эвакуацию и штрафстоянки
В столице снова меняют цены. Эвакуация машин станет дороже. Хранение тоже подорожает значительно. Водителям придется платить больше. Узнайте новые тарифы первыми. Скидка все еще действует.Читать далее
-
27.11.2025, 08:16
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.Читать далее
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 14:52
Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП
Страховые компании обновили статистику. Они назвали самые аварийные регионы. Где водителям стоит быть осторожнее? Данные могут вас сильно удивить. Узнайте, попала ли ваша область в список. Риск попасть в аварию очень высок.Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
-
27.11.2025, 13:55
Подмосковный водитель поплатился правами за номера без триколора
Обычная остановка на дороге стала роковой. Инспекторы заметили странные госномера. Экспертиза подтвердила их худшие опасения. Водитель на полгода остался без прав. Узнайте, какие детали привели к наказанию.Читать далее
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
27.11.2025, 10:58
Московских водителей ждут новые цены на эвакуацию и штрафстоянки
В столице снова меняют цены. Эвакуация машин станет дороже. Хранение тоже подорожает значительно. Водителям придется платить больше. Узнайте новые тарифы первыми. Скидка все еще действует.Читать далее
-
27.11.2025, 08:16
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.Читать далее
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве