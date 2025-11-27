Ездят без удостоверений и бьются насмерть: кто виноват в росте смертельных ДТП?

Водители без прав стали новой угрозой на дорогах России в 2025 году

Статистика аварийности снова удивляет. На дорогах появились новые риски. Водители стали чаще нарушать правила. Увеличилось число серьезных происшествий. Разбираемся в главных причинах трагедий.

Статистика аварийности снова удивляет. На дорогах появились новые риски. Водители стали чаще нарушать правила. Увеличилось число серьезных происшествий. Разбираемся в главных причинах трагедий.

Дорожная обстановка в России, несмотря на общее снижение числа аварий, продолжает вызывать серьезную озабоченность. Появляются новые тревожные тенденции, которые сводят на нет многолетние усилия по повышению безопасности. Как сообщает «Российская Газета», анализ аварийности за десять месяцев 2025 года показал, что основной причиной трагедий по-прежнему остается человеческий фактор. Почти девять из десяти ДТП с пострадавшими происходят по вине водителей.

Основные причины аварий: от скорости до невнимательности

Самым распространенным видом ДТП остаются столкновения. За отчетный период их зафиксировано более 47 тысяч, и хотя это меньше, чем в прошлом году, в них оборвались жизни свыше 5 тысяч человек. Главная причина - превышение скорости. Даже опытные водители переоценивают свои возможности, забывая, что дорожные и погодные условия требуют выбирать такой скоростной режим, который позволит полностью контролировать автомобиль.

На втором месте - пренебрежение правилами проезда перекрестков. Здесь статистика показывает неприятный рост числа погибших - почти на 2,3%. Причина часто банальна: водитель отвлекся на смартфон, не оценил обстановку и спровоцировал аварию. Еще одно смертельно опасное нарушение - выезд на полосу встречного движения. Хотя таких ДТП становится меньше, их последствия катастрофичны. Интересно, что большинство трагедий происходит не там, где обгон запрещен, а там, где он разрешен, но водитель неверно рассчитал скорость, дистанцию и возможности своей машины.

Новая угроза: водители без прав и дети за рулем

Пожалуй, самой пугающей тенденцией стал резкий рост числа аварий, спровоцированных людьми, у которых никогда не было водительского удостоверения. Количество таких ДТП подскочило на 11,6%, а число раненых в них - на 12,1%. Речь идет не о тех, кого лишили прав, а именно о тех, кто сел за руль, не имея на это законных оснований. Возможно, это связано с сокращением числа патрулей ДПС на дорогах и упором на камеры, которые не могут проверить наличие документов у водителя.

Параллельно растет и другая проблема - дети за рулем. Увеличивается количество аварий с участием несовершеннолетних водителей, особенно на мопедах, питбайках и мощных электросамокатах. Родители, покупая ребенку такую технику в подарок, часто не осознают, что дарят ему спортивный инвентарь, не предназначенный для дорог общего пользования. Результат - рост числа ДТП с детьми-водителями мототранспорта и увеличение смертельных случаев на 16,3%.

Пешеходы и мотоциклисты: группы повышенного риска

Несмотря на снижение общего числа наездов на пешеходов, выросло количество трагедий на нерегулируемых переходах. Часто виноваты сами пешеходы: они выходят на дорогу, не глядя по сторонам, увлекшись гаджетами, и игнорируют световозвращающие элементы. По статистике, 97% сбитых в темное время суток пешеходов не имели на одежде «светлячков», которые могли бы спасти им жизнь.

Выросло и число происшествий с участием мотоциклистов - более чем на 8%. Почти в 2/3 случаев у водителей двухколесного транспорта не было прав, а в 40% случаев они были пьяны. Это говорит о высоком уровне безрассудства в этой среде.

Что делать? Профилактика и жесткий контроль

Госавтоинспекция постоянно проводит профилактическую работу: рейды, акции, занятия в школах и даже в перинатальных центрах, где будущим родителям рассказывают о важности детских автокресел. Кстати, число аварий из-за неправильной перевозки детей тоже выросло. Однако, если с большинством участников движения можно работать через просвещение, то на тех, кто сознательно садится за руль без прав, действуют только жесткие меры. Единственный эффективный инструмент - это тотальный контроль, рейды и неотвратимость наказания, главная цель которого - не оштрафовать, а убрать опасного водителя с дороги, пока не случилась беда.