Водители бойкотируют заправочные станции, надеясь, что те снизят цены на топливо
Фото: focus.de
«Процесс организованный, - пишет один из городских пабликов. - Инициаторы протеста создали специальный Telegram-чат – своеобразный «рупор водителей». Сегодня в нем более 300 человек, но организаторы рассчитывают на тысячи». Его создатель и идейный вдохновитель Рустам Хаметов уверен, что в результате такого «игнора» можно повлиять на ситуацию и вынудить нефтетрейдеров снизить цены или сделать их более адекватными.
Все очень просто: каждую неделю определяется одна бензиновая или газовая «заправка», на которой участники акции могут пополнять баки своих машин горючим. А вот все остальные заправочные станции игнорируются. «Например, на этой неделе: «С 20 по 26 сентября, согласно опросу, заправляемся газом только на заправках Irbis, а бензином - только на «Лукойл», - информирует паблик.
Рустам Хаметов раз за разом повторяет, что ничего нового он не придумал, такие схемы давно практикуются за рубежом и даже как-то пытались их применить на российской почве. Правда, у нас все получалось кондово, нахрапом – банально огораживали АЗС, не пуская на ее территорию машины. Это, по словам Хаметова, незаконно и недальновидно.
Активист ставит в пример жителей Кавказа, где удалось сбить цены совершенно законным путем. Его-то и стали практиковать в Набережных Челнах. «Мы все - покупатели, - говорит Хаметов. Значит, сами решаем, где нам заправляться. Вот если бы люди совсем отказались от автомобилей, стали бы ходить пешком или, в крайнем случае, ездить на велосипедах. Но это, как мы понимаем, невозможно: у многих работа, дела, заботы, связанные с использованием автомобиля. Поэтому и предлагаем гибридный бойкот».
Пока что автовладельцы пассивны, в масштабах многотысячного города 300 человек – капля в море. Но Рустам Хаметов искренне надеется, что сознание граждан переменится, и тогда водительский голос прозвучит громко.
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