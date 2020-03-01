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1 марта 2020, 13:41

Водители дорогих автомобилей реже пропускают пешеходов

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Фото: reviewjournal.com
Ученые университета Невады (США) изучили влияние автомобиля на манеры водителей. Выяснилось, что водители роскошных машин в меньшей степени склонны пропускать пешеходов. Кроме того, все водители реже уступают дорогу «цветным» и пешеходам-мужчинам.
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Судьба пешехода в Неваде опасна и трудна. Еще пару лет назад штат занимал пятое место по числу летальных ДТП с пешеходами. В последнее время власти совместно с полицией ведут активную разъяснительную работу среди водителей и пешеходов, напоминая о необходимости быть внимательными и ценить свою и чужую жизнь. Это принесло определенные плоды. Смертность снижается примерно на 10% в год, однако ситуация по-прежнему остается сложной.

Сотрудники Невадского университета изучили, насколько водители склонны пропускать людей на пешеходных переходах. Эксперимент проводился на двух пешеходных переходах, расположенных в центральной части Лас-Вегаса. Результаты оказались неудовлетворительными – лишь 28% водителей притормозили, завидев пешеходов, переминающихся на краю «зебры». 

При этом стоимость автомобиля оказывала существенное влияние на вежливость. Каждая дополнительная 1 000 долларов стоимости машины снижала вероятность пропуска на 3%. Кроме того, водители охотнее пропускали на переходах женщин (31,3%) и белых (31,1%), нежели мужчин (24,1%) и «цветных» (24,8%). Это согласуется с ранее проведенными исследованиями о связи поведения водителей с расой, полом и положением в обществе.

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Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Сергей1973
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Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Сергей1973
Уход за автомобилем
Недавно я купила новую машину. Очень радовалась красивому цвету, блестящей краске, уютном салону. Но очень быстро, по нынешней погоде, все стало грязным. Мне попалась статья на сайте https:// carhack.ru о правильном уходе и полировка машины.
Dina2
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Водители дорогих автомобилей реже пропускают пешеходов
{{material_128890}}Судьба пешехода в Неваде опасна и трудна. Еще пару лет назад штат занимал пятое место по числу летальных ДТП с пешеходами. В последнее время власти совместно с полицией ведут активную разъяснительную работу среди водителей и пешеходов, напоминая о необходимости быть внимательными и ценить свою и чужую жизнь. Это принесло определенные плоды. Смертность снижается примерно на 10% в год, однако ситуация по-прежнему остается сложной.Сотрудники Невадского университета изучили, насколько водители склонны пропускать людей на пешеходных переходах. Эксперимент проводился на двух пешеходных переходах, расположенных в центральной части Лас-Вегаса. Результаты оказались неудовлетворительными – лишь 28% водителей притормозили, завидев пешеходов, переминающихся на краю «зебры». При этом стоимость автомобиля оказывала существенное влияние на вежливость. Каждая дополнительная 1 000 долларов стоимости машины снижала вероятность пропуска на 3%. Кроме того, водители охотнее пропускали на переходах женщин (31,3%) и белых (31,1%), нежели мужчин (24,1%) и «цветных» (24,8%). Это согласуется с ранее проведенными исследованиями о связи поведения водителей с расой, полом и положением в обществе.
2020-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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