1 марта 2020, 13:41
Водители дорогих автомобилей реже пропускают пешеходов
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Фото: reviewjournal.com
Ученые университета Невады (США) изучили влияние автомобиля на манеры водителей. Выяснилось, что водители роскошных машин в меньшей степени склонны пропускать пешеходов. Кроме того, все водители реже уступают дорогу «цветным» и пешеходам-мужчинам.
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Сотрудники Невадского университета изучили, насколько водители склонны пропускать людей на пешеходных переходах. Эксперимент проводился на двух пешеходных переходах, расположенных в центральной части Лас-Вегаса. Результаты оказались неудовлетворительными – лишь 28% водителей притормозили, завидев пешеходов, переминающихся на краю «зебры».
При этом стоимость автомобиля оказывала существенное влияние на вежливость. Каждая дополнительная 1 000 долларов стоимости машины снижала вероятность пропуска на 3%. Кроме того, водители охотнее пропускали на переходах женщин (31,3%) и белых (31,1%), нежели мужчин (24,1%) и «цветных» (24,8%). Это согласуется с ранее проведенными исследованиями о связи поведения водителей с расой, полом и положением в обществе.
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Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Недавно я купила новую машину. Очень радовалась красивому цвету, блестящей краске, уютном салону. Но очень быстро, по нынешней погоде, все стало грязным. Мне попалась статья на сайте https:// carhack.ru о правильном уходе и полировка машины.
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