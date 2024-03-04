Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий

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На рынке труда наблюдается острый дефицит сотрудников со средним профессиональным образованием – «синих воротничков». Работодатели готовы платить им столько же или больше, чем офисным сотрудникам («белым воротничкам»). Больше всего не хватает сварщиков, электриков, токарей и строителей. В сфере логистики наблюдается острый дефицит водителей грузовых автомобилей и спецтехники, а также кладовщиков, рассказала в интервью радио Sputnik Ирина Пак, директор по персоналу крупной логистической компании.

В московском регионе кладовщикам без опыта работы готовы платить по 120 тысяч рублей в месяц, хотя еще несколько лет назад такие сотрудники могли рассчитывать максимум на 50 тысяч рублей. Кроме того, рабочих и водителей стимулируют дополнительными льготами, например, полисами ДМС или абонементами в фитнес-клубы, которые раньше были привилегией исключительно «белых воротничков». Также сотрудникам рабочих профессий компании активно выплачивают месячные, квартальные, годовые премии.

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