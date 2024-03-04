Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
В московском регионе кладовщикам без опыта работы готовы платить по 120 тысяч рублей в месяц, хотя еще несколько лет назад такие сотрудники могли рассчитывать максимум на 50 тысяч рублей. Кроме того, рабочих и водителей стимулируют дополнительными льготами, например, полисами ДМС или абонементами в фитнес-клубы, которые раньше были привилегией исключительно «белых воротничков». Также сотрудникам рабочих профессий компании активно выплачивают месячные, квартальные, годовые премии.
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 08:32
Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле
Ценовая война на китайском авторынке продолжается. Компания BYD представила новую версию своего бюджетного компактного кроссовера Yuan Plus Honor Edition, которая оказалась ощутимо дешевле модели 2023 года.Читать далее
-
04.03.2024, 07:59
Hongqi показала новый 5-метровый седан со стеклянной крышей. Он может появиться в России
Китайская премиальная марка Hongqi поделилась первыми официальными изображениями нового седана Hongqi EH7, продажи которого в Китае стартуют в этом году. Позднее новинку могут предложить и российским клиентам.Читать далее
-
04.03.2024, 07:25
Огненное ДТП с двумя грузовиками перекрыло движение по трассе в Челябинской области
В ночь на понедельник, 4 марта, на автодороге М-5 Москва – Челябинск в Саткинском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью заблокировано.Читать далее
-
04.03.2024, 00:18
Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде
Немецкий стартап Volocopter достиг важной вехи в своем развитии. Он получил разрешение на серийное производство своих летающих автомобилей VoloCity. Их рассчитывают задействовать в качестве аэротакси на ближайшей летней Олимпиаде, которая пройдет в этом году в Париже.Читать далее
-
04.03.2024, 00:09
Названы самые доступные китайские кроссоверы в России в марте 2024 года. Список из 5 моделей
Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей по всему миру. В нашей стране в нем безраздельно доминируют китайские модели.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 08:32
Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле
Ценовая война на китайском авторынке продолжается. Компания BYD представила новую версию своего бюджетного компактного кроссовера Yuan Plus Honor Edition, которая оказалась ощутимо дешевле модели 2023 года.Читать далее
-
04.03.2024, 07:59
Hongqi показала новый 5-метровый седан со стеклянной крышей. Он может появиться в России
Китайская премиальная марка Hongqi поделилась первыми официальными изображениями нового седана Hongqi EH7, продажи которого в Китае стартуют в этом году. Позднее новинку могут предложить и российским клиентам.Читать далее
-
04.03.2024, 07:25
Огненное ДТП с двумя грузовиками перекрыло движение по трассе в Челябинской области
В ночь на понедельник, 4 марта, на автодороге М-5 Москва – Челябинск в Саткинском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью заблокировано.Читать далее
-
04.03.2024, 00:18
Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде
Немецкий стартап Volocopter достиг важной вехи в своем развитии. Он получил разрешение на серийное производство своих летающих автомобилей VoloCity. Их рассчитывают задействовать в качестве аэротакси на ближайшей летней Олимпиаде, которая пройдет в этом году в Париже.Читать далее
-
04.03.2024, 00:09
Названы самые доступные китайские кроссоверы в России в марте 2024 года. Список из 5 моделей
Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей по всему миру. В нашей стране в нем безраздельно доминируют китайские модели.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий