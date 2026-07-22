Шаг на «зебру» теперь не работает: когда водитель должен уступить пешеходу и вот, что ответить инспектору ГИБДД

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 19:09

Водители и новые правила: когда уступать пешеходу и как избежать штрафа

Водители и новые правила: когда уступать пешеходу и как избежать штрафа

Шаг на «зебру» теперь не работает: когда водитель должен уступить пешеходу и вот, что ответить инспектору ГИБДД

Водители и новые правила: когда уступать пешеходу и как избежать штрафа

В 2026 году требования к поведению на пешеходных переходах ужесточились, что привело к росту спорных штрафов. Разбираемся, как правильно действовать водителю, чтобы не попасть под санкции и защитить свои права в случае разногласий с инспектором.

В 2026 году требования к поведению на пешеходных переходах ужесточились, что привело к росту спорных штрафов. Разбираемся, как правильно действовать водителю, чтобы не попасть под санкции и защитить свои права в случае разногласий с инспектором.

В 2026 году требования к водителям на нерегулируемых пешеходных переходах вызвали волну обсуждений и недовольства среди автомобилистов. Причина — неоднозначные трактовки понятия «уступить дорогу», а также частные случаи, когда инспекторы фиксируют формальные нарушения, которые не соответствуют реальной дорожной ситуации.

Согласно действующим ПДД, водитель обязан уступить дорогу пешеходу, который уже начал переход или только вступает на «зебру». Ключевой момент — не вынуждать человека менять скорость или направление движения из-за приближающегося автомобиля. Если водитель притормаживает, но не останавливается полностью, это может быть расценено как нарушение, даже если ДТП не произошло.

Камеры и сотрудники ГИБДД часто фиксируют сам факт одновременного нахождения пешехода на переходе, при этом транспортное средство пересекает его траекторию, даже если дистанция между ними была значительной. В результате выносятся спорные штрафы, особенно в случаях, когда пешеход начал движение с противоположной стороны и фактически не находился в зоне риска. Важно помнить: резкое торможение без необходимости может создать дополнительную опасность для всех участников движения.

Эксперты советуют водителям оценивать три параметра: расстояние до пешехода, его скорость и направление движения. Если человек стоит на краю тротуара и явно собирается переходить, лучше заранее снизить скорость. Если же пешеход уже находится на проезжей части и ваши пути пересекаются, остановка обязательна. В противном случае инспектор может посчитать, что водитель не предоставил преимущество.

В случае спорного штрафа важно грамотно оформить объяснения в протоколе: чётко указать, что пешеход не менял поведение из-за автомобиля. Запись с видеорегистратора становится весомым аргументом в пользу водителя. Если постановление всё же вынесено, у автомобилиста есть 10 дней на его обжалование в ГИБДД или в суде. Судебная практика показывает: при наличии доказательств отсутствия помех штрафы часто отменяются.

Размер штрафа за непредоставление преимущества пешеходу в России составляет 1500 рублей. Однако своевременное обжалование и наличие видеозаписей позволяют добиться отмены постановлений. Важно помнить, что безопасность на переходе зависит не только от формального соблюдения правил, но и от внимательности всех участников движения.

Понимание сути требований ПДД и умение отстаивать свои права — залог спокойствия на дороге. Эксперты рекомендуют не игнорировать даже формальные обвинения. Как показывает практика, знание тонкостей законодательства и грамотная аргументация позволяют избежать несправедливых штрафов. Тактика общения с инспектором и правильная фиксация обстоятельств подробно разбирались в материале о ключевых фразах опытных водителей при контакте с ГИБДД — а вот почему ситуация с перевозкой топлива в багажнике может привести к лишению прав, читайте в этом разборе .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Воронеж Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться