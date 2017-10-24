Водители Лондона начали платить за токсичность
Местные жители могут узнать распространяется ли дополнительная плата на их транспорт, ознакомившись с перечнем на сайте муниципальной компании Transport for London. Контроль за въездом будет осуществляться с помощью системы видеофиксации, которая сейчас собирает плату за въезд в центр города в час пик.
«Токсический сбор» стал очередным этапом по реализации плана создания зоны с ультранизким выбросом вредных веществ в столице Великобритании. Ожидается, что к 2020 году все автовладельцы будут обязаны оплачивать индивидуальный сбор, размер которого будет варьироваться от экологического класса транспортного средства. Но мэр Лондона намерен ускорить этот процесс минимум на один год. Также в этот план включена система поощрения водителей, решивших сменить старое авто на более «зеленое».
Напомним, что в настоящее время правительство многих стран разрабатывает меры по отказу от «грязных» транспортных средств. Так, Нидерланды и Норвегия намерены отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году. У Германии, Франции и Китая планы схожие, но на их реализацию заложено больше времени - к 2040 году.
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