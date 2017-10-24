24 октября 2017, 10:44

Водители Лондона начали платить за токсичность

Власти британской столицы ввели дополнительный сбор с владельцев транспортных средств, не соответствующих стандарту Евро-4. Им придется платить лишние 11,5 фунта стерлинга придется за въезд в центр Лондона в часы пик, который и так стоит 10 фунтов.
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Общая сумма оплаты составит 21,5 фунта, что равняется 1 630 рублей. Инициатором нововведения стал мэр Лондона Садик Хан. Сбор Toxicity Charge распространяется на всех водителей, чьи машины не соответствуют экологическим требованиям. Сообщается, что в большинстве случаев это автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, выпущенные ранее 2005 года.

Местные жители могут узнать распространяется ли дополнительная плата на их транспорт, ознакомившись с перечнем на сайте муниципальной компании Transport for London. Контроль за въездом будет осуществляться с помощью системы видеофиксации, которая сейчас собирает плату за въезд в центр города в час пик.

«Токсический сбор» стал очередным этапом по реализации плана создания зоны с ультранизким выбросом вредных веществ в столице Великобритании. Ожидается, что к 2020 году все автовладельцы будут обязаны оплачивать индивидуальный сбор, размер которого будет варьироваться от экологического класса транспортного средства. Но мэр Лондона намерен ускорить этот процесс минимум на один год. Также в этот план включена система поощрения водителей, решивших сменить старое авто на более «зеленое».

Напомним, что в настоящее время правительство многих стран разрабатывает меры по отказу от «грязных» транспортных средств. Так, Нидерланды и Норвегия намерены отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году. У Германии, Франции и Китая планы схожие, но на их реализацию заложено больше времени - к 2040 году.

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Водители Лондона начали платить за токсичность
{{material_120246}}Общая сумма оплаты составит 21,5 фунта, что равняется 1 630 рублей. Инициатором нововведения стал мэр Лондона Садик Хан. Сбор Toxicity Charge распространяется на всех водителей, чьи машины не соответствуют экологическим требованиям. Сообщается, что в большинстве случаев это автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, выпущенные ранее 2005 года.Местные жители могут узнать распространяется ли дополнительная плата на их транспорт, ознакомившись с перечнем на сайте муниципальной компании Transport for London. Контроль за въездом будет осуществляться с помощью системы видеофиксации, которая сейчас собирает плату за въезд в центр города в час пик.«Токсический сбор» стал очередным этапом по реализации плана создания зоны с ультранизким выбросом вредных веществ в столице Великобритании. Ожидается, что к 2020 году все автовладельцы будут обязаны оплачивать индивидуальный сбор, размер которого будет варьироваться от экологического класса транспортного средства. Но мэр Лондона намерен ускорить этот процесс минимум на один год. Также в этот план включена система поощрения водителей, решивших сменить старое авто на более «зеленое».Напомним, что в настоящее время правительство многих стран разрабатывает меры по отказу от «грязных» транспортных средств. Так, Нидерланды и Норвегия намерены отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году. У Германии, Франции и Китая планы схожие, но на их реализацию заложено больше времени - к 2040 году.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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