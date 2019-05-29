29 мая 2019, 17:52
Водители машин с иностранными номерами не получают штрафы
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Большинство водителей машин с иностранными номерами не получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. В нашей стране до сих пор нет действенной системы, которая позволила бы наказывать таких нарушителей. Чаще пренебрегают правилами автомобили с национальными номерами Беларуси, Грузии, Азербайджана и Армении.
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На практике этим занимаются лишь в московском Управлении ГИБДД, да и то изредка. Например, в 2018 году здесь было оформлено лишь 22,2 тыс. постановлений в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерами. Это капля в море. Для сравнения, по данным «Автодора», в прошлом году только на одном 300-километровом участке трассы М-1 в Смоленской области камеры зафиксировали 514 тысяч нарушителей скоростного режима из сопредельных государств или более 50% от числа всех нарушителей на этом отрезке дороги. Но штраф никто из них не получил. Чаще всего нарушают водители на машинах с белорусскими, грузинскими, азербайджанскими и армянскими номерами, сообщает издание Daily-Motor.Ru.
Отсутствие отлаженной схемы наказания владельцев автомобилей с иностранными номерами препятствует реализации директивы президента, по которой к 2024 году смертность на российских дорогах должна снизиться в 3,5 раза. Изменить ситуацию можно только, если удастся наладить четкий канал взаимодействия между ГИБДД и ФТС. Кроме того, необходимо договориться о сотрудничестве с соответствующими ведомствами других стран и принять протокол обмена информацией.
А тем временем, предприимчивые граждане ставят на свои автомобили самодельные номерные знаки других государств. Например, год назад в Москве сфотографировали Mercedes с заведомо фальшивыми белорусскими номерами, оканчивающимися на цифру «9» (см. фото выше). Дело в том, что в Беларуси в автомобильных номерах используются цифры от «1» до «7», которые указывают определенный регион страны. С цифрой «0» ездят автомобили внутренних войск, а «8» использует спецтранспорт на закрытых территориях. Госномеров с «девятками» нет вовсе.
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