Водители начали получать по два штрафа за одну минуту: что с этим делать?
Сегодня на дороге редко встретишь инспектора ГИБДД, их заменили камерами, которые расставили повсеместно. Это хороший доход для владельцев камер и для регионального бюджета. Насколько близко могут стоять дорожные камеры и сколько постановлений можно получить за раз, рассказали Автоньюс производители и юристы.
Два штрафа за одну минуту
Водитель BMW получил два штрафа за превышение скорости с разницей в одну минуту. На первом постановлении время на снимке стоит 10 часов 36 минут 13 секунд на улице Нижние Мневники — машина двигалась со скоростью 84 км/ч (+20-40 км/ч). На втором, при съезде с этой улицы в — 10 часов 37 минут 16 секунд фиксация такой же скорости. Расстояние между камерами составляло 1,3 км.
При подъезде к Нижнему Новгороду стоит две камеры, первая фиксирует нарушение спереди, а вторая направлена в противоположную сторону. И это только пара примеров из жалоб водителей.
На каком расстоянии могут стоять камеры фото и видеофиксации
Минимальное расстояние между комплексами фото-видеофиксации вне населенных пунктов составляет 1000 метров, а в населенных пунктах — 200 метров. Это регламентируется методикой Минтранса от 2019 года. Места установки комплексов определяют в ГИБДД.
В ассоциации производителей комплексов «Око» отметили, что аварийные участки часто расположены рядом, на расстоянии нескольких сотен метров, поэтому камеры приходится устанавливать перед каждым из них.
Не все камеры направлены на вас
Некоторые комплексы фиксируют только часть дороги, поэтому на широкополосных магистралях камеры можно увидеть чаще. Большинство используемых камер технически обеспечивают контроль только 3-4 полос движения. Также на дорогах много муляжей, и водители их часто принимают за действующие камеры.
Что написано в ГОСТе
Эксперт и разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман отметил, что согласно ГОСТ Р 57145-2016, «зоны контроля различных технических средств автоматической фотовидеофиксации при фиксации одних и тех же видов административных правонарушений не должны иметь общие участки по длине дороги». То есть приходить два штрафа из одной точки не должно. Шухман отметил, что один дорожный комплекс имеет техническую возможность одновременно фиксировать несколько составов нарушений. Поэтому если водитель получил штраф за скорость, ремень, телефон, красный сигнал светофора с одной камеры, это вполне законно.
«Если составы независимые, то водитель может получить штраф за каждое отличное нарушение, — сказал Шухман Autonews.ru. — Есть много случаев, когда водителей по одним и тем же материалам одновременно штрафовали и за выделенку, и за пересечение сплошной при выезде с нее или, наоборот, при въезде. Проще говоря, можно зафиксировать видеоряд, а потом прогнать его по всем модулям аналитики, по составу административных нарушений, распознавание которых активировал в комплексе оператор. Соответственно будут выставлены признаки типов нарушений, которые он распознает на этом наборе».
Что говорит КоАП об отмене одинаковых штрафов с камер
В КоАП нужных норм не оказалось. Но согласно Постановлению Пленума Верховного суда от 25 июня 20219 года, суд должен проверять все обстоятельства вынесения первого штрафа и аналогичных последующих. То есть успел бы водитель, например, сбросить скорость без резкого торможения. Или, например, имел ли водитель возможность перестроиться с полосы для общественного транспорта, не создав аварийной ситуации.
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