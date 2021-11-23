Водители новых американских автомобилей будут ездить с замершими руками: и это не шутка
Автомобили корпорации General Motors останутся без подогрева руля, об этом пишет Automotive News со ссылкой на служебную записку GM. В документе также говорится, что компания разослала сообщения дилерам, что скидка на автомобили без подогрева или вентиляции сидений составит для покупателей 50, а не 500 долларов, как было первоначально заявлено. Автомобили, проданные без подогрева и вентиляции сидений из-за глобальной нехватки полупроводников, можно будет модернизировать начиная с середины 2022 года. В компании заявили, что будут покрывать расходы модернизации новых автомобилей, построенных без чипов.
В сообщении также говорилось, что подогрев рулевого колеса невозможно модернизировать, поэтому автомобили, на которых отсутствует эта функция, по-прежнему будут продавать со скидкой 150 долларов.
Глобальный дефицит чипов в прошлом году вынудил GM и других автопроизводителей сократить производство автомобилей или в некоторых случаях выпускать машины без определенных функций.
GM заявила, что другие функции, которые были временно удалены на некоторых автомобилях из-за кризиса микросхем, восстановлены, среди них цифровые дисплеи температуры климат-контроля, предупреждение о боковой слепой зоне и технология помощи водителю Super Cruise.
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