Водители помогут Google: в компании разрешили пользователям Android Automotive устанавливать бета-приложения для тестирования
Другими словами, в Google хотят убедиться, что на платформе есть все необходимые приложения, которые понадобятся каждому водителю. Недавно компания объявила, что бета-приложения стали доступны на Android Automotive, это значит, что пользователи могут загружать и устанавливать ранние версии своего программного обеспечения.
Бета-приложения уже давно есть на мобильных устройствах и настольных компьютерах, и их цель – позволить пользователям установить неизданное программное обеспечение. Это делается дл того, чтобы пользователи связывались с производителями программного обеспечения и сообщали им о любых ошибках, тем самым помогая улучшить работу приложения до того, как будет выпущена официальная версия.
В Google решили использовать этот подход в Android Automotive, в компании заявили, что все больше и больше приложений будут размещаться на платформе в виде бета-версий. На данный момент есть несколько доступных для тестирования приложений, это ChargingPoint, PlugShare, SpotHero и Sygic.
«Приложения раннего доступа – это приложения, которые еще не были выпущены. Бета-приложения – это новые, экспериментальные версии приложений. Приложения раннего доступа и бета-версии могут быть менее стабильными, чем большинство официально выпущенных приложений», - предупреждают в Google.
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